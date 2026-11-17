ŽELEZNIČKI saobraćaj na Krimskom mostu je u potpunosti obnovljen, objavile su Ruske železnice (RŽD) u utorak.

Foto: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

Prethodno je rusko Ministarstvo saobraćaja objavilo da je u funkciji samo jedna pruga, dok na drugoj traju radovi na popravci.

Kompanija "Grand Servis Ekspres" je napomenula da su svi njeni vozovi "Tavrija" koji su kasnili u utorak zbog ograničenja saobraćaja na Krimskom mostu, stigli na svoje odredište u Kerču.

Drumski i železnički saobraćaj na mostu koji povezuje Kerč i poluostrvo Taman bio je privremeno obustavljen zbog ukrajinskog napada dronovima. U udaru nije bilo povređenih, ali je mostu nanesena materijalna šteta, koja se trenutno procenjuje.

Ministarstvo saobraćaja u Moskvi je tokom dana saopštilo da je u toku rad na organizaciji dodatnih vozova na duge relacije, kao i prigradskog saobraćaja.

Oružane snage Ukrajine su 16. i 17. novembra izvele napade na Krimski most, što je dovelo do obustave železničkog i drumskog saobraćaja.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nije isključio mogućnost da su ovi teroristički napadi Kijeva povezani sa predstojećim susretom predsednika Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga u okviru samita APEK-a.

(rt.rs)

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