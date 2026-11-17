AMERIČKA vojska je danas izvela nove vazdušne udare na Iran, preneo je Rojters pozivajući se na neimenovanog američkog vojnog zvaničnika.

Foto: Tanjug/U.S. Central Command via AP

Kako je naveo, američki borbeni avioni gađali su položaj za lansiranje raketa na ostrvu Kešm, kao odgovor na to što je Iran ciljao američko osoblje i imovinu.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom da ostane anoniman, nije izneo dodatne komentare.

Ranije danas, iranska novinska agencija Mehr, pozivajući se na zvaničnika iz pokrajine Hormozgan, prenela je da američki napad na iransko ostrvo Kešm nije prouzrokovao štetu na stambenim i poslovnim objektima, niti na infrastrukturi.

(Tanjug)

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