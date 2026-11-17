BRUTALAN SUDAR POLICIJE I DEMONSTRANATA U ATINI: Snage reda zaustavile marš ka ambasadi SAD, pa nastao haos
GRČKA policija upotrebila je silu tokom masovnog marša ka američkoj ambasadi, organizovanog povodom godišnjice studentskog ustanka na Politehničkom univerzitetu u Atini, prenosi list „Dokumento“.
Kako navodi ovaj medij, nakon završetka protestne šetnje povodom 53. godišnjice ustanka, u centru Atine došlo je do policijske intervencije protiv demonstranata, za koju list tvrdi da ničim nije bila isprovocirana.
Prema pisanju „Dokumenta“, policija je tokom intervencije intenzivno koristila sredstva za razbijanje demonstracija. Jednu devojku policajac je udario u glavu, nakon čega je kolima Hitne pomoći prebačena u bolnicu.
Policajci su se potom spustili i u metro, gde su, prema navodima lista, priveli više osoba uz upotrebu sile.
Demonstranti su, sa druge strane, na policiju bacali kamenice i molotovljeve koktele, navodi „Dokumento“.
Komemorativni skupovi povodom godišnjice studentskog ustanka iz 1973. godine u Grčkoj traju tri dana, a tradicionalno se završavaju protestnom šetnjom do američke ambasade. Razlog za to je nezadovoljstvo dela grčke javnosti zbog američke podrške vojnoj diktaturi takozvanih „crnih pukovnika“, koja je vladala zemljom od 1967. do 1974. godine.
U novembru 1973. godine studenti su zauzeli Politehnički univerzitet protestujući protiv mešanja vlasti u rad studentskih organizacija. U noći između 16. i 17. novembra tenkovi su probili kapiju univerziteta, a tokom intervencije poginule su 23 osobe.
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