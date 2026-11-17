POJEDINE stambene zgrade u kijevskom naselju Livoberežni privremeno će ostati bez grejanja zbog radova na toplovodnoj mreži, saopštila je Kijevska gradska državna administracija, prenosi Ukrinform.

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Na levoj obali Dnjepra u toku je izgradnja rezervnih sistema za snabdevanje toplotnom energijom. Zbog postavljanja neophodne opreme biće privremeno isključena jedna deonica glavnog toplovoda. Radove naručuje Državna agencija Ukrajine za obnovu i razvoj infrastrukture.

- Od 18. novembra građevinske ekipe počeće postavljanje zapornih ventila, što će zahtevati isključenje dela glavnog toplovoda. Tokom izvođenja radova, pojedine stambene, javne i druge zgrade u naselju Livoberežni privremeno će ostati bez grejanja - navodi se u saopštenju.

O ovom pitanju obaveštena je gradska komisija za tehnogenu i ekološku bezbednost i vanredne situacije, kako bi se obezbedila koordinacija i saradnja svih nadležnih službi.

U gradskoj administraciji ističu da bi radovi trebalo da budu završeni u najkraćem mogućem roku, kako bi snabdevanje toplotnom energijom bilo što pre uspostavljeno.

Kako je ranije objavljeno, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je 13. novembra da je na sistem grejanja priključeno 99 odsto stambenih zgrada u vlasništvu grada, izuzev pojedinačnih objekata u kojima su zabeleženi kvarovi na toplovodnoj mreži.

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