SRBI KAO META: Užasna situacija u FBiH

PREDSEDNIK Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović istakao je da godišnje bude od 60 do 70 napada na Srbe ili njihovu imovinu u tom entitetu, te ukazao da je problem što oni najčešće ne budu procesuirani.

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- Sve uredno bude prijavljeno, ali problem je što nemamo nikakvu povratnu informaciju od policije ili tužilaštva u FBiH. Nemamo informaciju da li je policija podnela krivičnu ili prekršajnu prijavu, da li je tužilaštvo podiglo optužnicu - izjavio je Radanović u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA.

On kaže da, kada prijave da je srušeno ili oskrnavljeno groblje i sve objasne policiji, bude stvorena takva atmosfera da ispada da su Srbi sami rušlili svoja groblja!?

Kada je u pitanju nedavni napad na Srbe u sarajevskom naselju Vogošća, Radanović je naveo da su osumnjičeni pušteni i slobodno hodaju po Sarajevu, dok stariji ljudi koji su napadnuti strahuju za život.