"SITUACIJA NA BLISKOM ISTOKU NASTAVLJA DA SE MENJA" Si: Rat u Iranu naneo ozbiljne gubitke stanovnicima tog regiona
PREDSEDNIK Kine Si Đinping izjavio je danas da je rat u Iranu naneo ozbiljne gubitke stanovništvu u regionu i pozvao zemlje BRIKS-a da preuzmu pionirsku ulogu u očuvanju mira i stabilnosti.
"Situacija na Bliskom istoku i u regionu Zaliva nastavlja da se menja. Tamošnji rat je naneo ozbiljne gubitke ljudima širom regiona i nije u skladu sa zajedničkim interesima međunarodne zajednice", rekao je Si tokom samita BRIKS-a u Nju Delhiju, prenosi Sinhua.
"Kina je spremna da sarađuje sa ostalim članicama BRIKS-a kako bi doprinela postizanju mira i stabilnosti na Bliskom istoku i u regionu Zaliva", izjavio je predsednik Si Đinping za agenciju Sinhua u Nju Delhiju.
(Tanjug)
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