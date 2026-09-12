"SITUACIJA NA BLISKOM ISTOKU NASTAVLJA DA SE MENJA" Si: Rat u Iranu naneo ozbiljne gubitke stanovnicima tog regiona

PREDSEDNIK Kine Si Đinping izjavio je danas da je rat u Iranu naneo ozbiljne gubitke stanovništvu u regionu i pozvao zemlje BRIKS-a da preuzmu pionirsku ulogu u očuvanju mira i stabilnosti.

Foto: Tanjug/ Xie Huanchi/Xinhua via AP

"Situacija na Bliskom istoku i u regionu Zaliva nastavlja da se menja. Tamošnji rat je naneo ozbiljne gubitke ljudima širom regiona i nije u skladu sa zajedničkim interesima međunarodne zajednice", rekao je Si tokom samita BRIKS-a u Nju Delhiju, prenosi Sinhua.



"Kina je spremna da sarađuje sa ostalim članicama BRIKS-a kako bi doprinela postizanju mira i stabilnosti na Bliskom istoku i u regionu Zaliva", izjavio je predsednik Si Đinping za agenciju Sinhua u Nju Delhiju.



(Tanjug)