Svet

"SITUACIJA NA BLISKOM ISTOKU NASTAVLJA DA SE MENJA" Si: Rat u Iranu naneo ozbiljne gubitke stanovnicima tog regiona

В.Н.

12. 09. 2026. u 14:41

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PREDSEDNIK Kine Si Đinping izjavio je danas da je rat u Iranu naneo ozbiljne gubitke stanovništvu u regionu i pozvao zemlje BRIKS-a da preuzmu pionirsku ulogu u očuvanju mira i stabilnosti.

СИТУАЦИЈА НА БЛИСКОМ ИСТОКУ НАСТАВЉА ДА СЕ МЕЊА Си: Рат у Ирану нанео озбиљне губитке становницима тог региона

Foto: Tanjug/ Xie Huanchi/Xinhua via AP

"Situacija na Bliskom istoku i u regionu Zaliva nastavlja da se menja. Tamošnji rat je naneo ozbiljne gubitke ljudima širom regiona i nije u skladu sa zajedničkim interesima međunarodne zajednice", rekao je Si tokom samita BRIKS-a u Nju Delhiju, prenosi Sinhua.

Kako se navodi, Peking je ponudio da posreduje između zaraćenih strana kako bi pomogao u uspostavljanju mira na Bliskom istoku.

"Kina je spremna da sarađuje sa ostalim članicama BRIKS-a kako bi doprinela postizanju mira i stabilnosti na Bliskom istoku i u regionu Zaliva", izjavio je predsednik Si Đinping za agenciju Sinhua u Nju Delhiju.

 

(Tanjug)

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