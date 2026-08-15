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ZEMLJOTRESI U BiH: Nekoliko podrhtavanja tla u kratkom vremenskom periodu uznemirilo meštane

Танјуг

15. 08. 2026. u 07:37

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TRI zemljotresa su tokom noći pogodila Bosnu i Hercegovinu, a epicentar im je bio u blizini Sarajeva, odnosno 30 kilometara od glavnog grada Bosne i Hercegovine.

ЗЕМЉОТРЕСИ У БиХ: Неколико подрхтавања тла у кратком временском периоду узнемирило мештане

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Do prvog je došlo u 00.45 sati, a jačina je bila, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), 3,6 stepena po Rihterovoj skali, prenosi portal Klix.ba. Epicentar je bio u blizini Foče, odnosno 32 kilometra od Sarajeva.

Samo 15 minuta nakon ovog zemljotresa došlo je do daljeg podrhtavanja tla, a epicentar je ponovo bio na 30 kilometara od glavnog grada BiH, odnosno u blizini Goražda.

Ovaj zemljotres je bio nešto slabiji, a EMSC navodi da je bio jačine 3,1 stepena po Rihterovoj skali. Treće podrhtavanje tla zabeleženo je u tri sata iza ponoći, a jačina je bila 3,3 stepena po Rihterovoj skali.

Epicentar ovog zemljotresa bio je u Sokolcu, što je takođe 30 kilometara od Sarajeva.

Većina komentara na stranici EMSC-a upravo je iz Sarajeva, gde su se sva tri podrhtavanja tla osetila.

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