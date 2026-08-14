Svet

"NEUSTRAŠIVI BORCI OSLOBODILI KURSKU OBLAST" Belousov o ulozi severnokorejskih vojnika

Драгана Дрлачић

14. 08. 2026. u 23:31

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MINISTAR odbrane Rusije Andrej Belousov izjavio je da su neustrašivi korejski borci, rame uz rame sa ruskim oružanim snagama, oslobodili Kursku oblast od neonacističkih formacija kijevskog režima.

НЕУСТРАШИВИ БОРЦИ ОСЛОБОДИЛИ КУРСКУ ОБЛАСТ Белоусов о улози севернокорејских војника

Foto: Tanjug/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

- Zahvaljujući predsedniku Ruske Federacije Vladimiru Vladimiroviču Putinu i predsedniku Državnih poslova Demokratske Narodne Republike Koreje, drugu Kim Džong Unu, između naših zemalja uspostavljeni su saveznički i bratski odnosi.

Neustrašivi korejski borci, rame uz rame sa ruskim vojnicima, oslobodili su Kursku oblast od neonacističkih formacija kijevskog režima, pomogli u razminiranju teritorija i obnovi infrastrukture - rekao je Belousov na prijemu povodom oslobođenja Koreje od japanske okupacije.

Ministar odbrane Rusije je dodao da je za jesen u Kursku planirano otkrivanje spomenika posvećenog podvigu korejskih i ruskih vojnika.

Ministar odbrane Rusije Andrej Belousov prisustvovao je prijemu povodom godišnjice oslobođenja Koreje od japanske okupacije.
(Sputnjik)

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