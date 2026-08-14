"NEUSTRAŠIVI BORCI OSLOBODILI KURSKU OBLAST" Belousov o ulozi severnokorejskih vojnika
MINISTAR odbrane Rusije Andrej Belousov izjavio je da su neustrašivi korejski borci, rame uz rame sa ruskim oružanim snagama, oslobodili Kursku oblast od neonacističkih formacija kijevskog režima.
- Zahvaljujući predsedniku Ruske Federacije Vladimiru Vladimiroviču Putinu i predsedniku Državnih poslova Demokratske Narodne Republike Koreje, drugu Kim Džong Unu, između naših zemalja uspostavljeni su saveznički i bratski odnosi.
Neustrašivi korejski borci, rame uz rame sa ruskim vojnicima, oslobodili su Kursku oblast od neonacističkih formacija kijevskog režima, pomogli u razminiranju teritorija i obnovi infrastrukture - rekao je Belousov na prijemu povodom oslobođenja Koreje od japanske okupacije.
Ministar odbrane Rusije je dodao da je za jesen u Kursku planirano otkrivanje spomenika posvećenog podvigu korejskih i ruskih vojnika.
Ministar odbrane Rusije Andrej Belousov prisustvovao je prijemu povodom godišnjice oslobođenja Koreje od japanske okupacije.
(Sputnjik)
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