Svet

HUTI NAPALI ARAMKO: Dron gađao objekat u Saudijskoj Arabiji

Драгана Дрлачић

14. 08. 2026. u 23:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEMENSKA pobunjenička grupa Huti saopštila je danas da je dronom napala objekat saudijske naftne kompanije Aramko u gradu Nadžran na jugu Saudijske Arabije, javlja agencija SABA, koja je pod kontrolom Huta, pozivajući se na vojni izvor.

ХУТИ НАПАЛИ АРАМКО: Дрон гађао објекат у Саудијској Арабији

Foto Tanjug/AP/Abdulnasser Alseddik

Prema navodima izvora, napad je izveden kao odgovor na ono što su Huti opisali kao narušavanje suvereniteta Jemena od strane saudijskih vojnih aviona, koji su ušli u vazdušni prostor iznad severoistočnog dela pokrajine Sada, prenosi Rojters.

Saudijske vlasti i kompanija Aramko za sada nisu potvrdile navode, takođe nije poznato da li je objekat zaista pogođen.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VLAST NAPADA OTPOR UMESTO AGRESORA Kasem žestoko udario na Liban
Svet

0 0

"VLAST NAPADA OTPOR UMESTO AGRESORA" Kasem žestoko udario na Liban

GENERALNI sekretar libanskog militantnog pokreta Hezbolaha Naim Kasem kritikovao je danas libanske vlasti, optuživši ih da se usmeravaju na tu grupu umesto na Izrael, kritikujući okvirni sporazum koji su Liban i Izrael potpisali u junu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, nazivajući ga "izraelskim diktatom" koji libanske vlasti potpisuju.

14. 08. 2026. u 23:31

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELJNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!

SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELjNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!