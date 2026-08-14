HUTI NAPALI ARAMKO: Dron gađao objekat u Saudijskoj Arabiji

JEMENSKA pobunjenička grupa Huti saopštila je danas da je dronom napala objekat saudijske naftne kompanije Aramko u gradu Nadžran na jugu Saudijske Arabije, javlja agencija SABA, koja je pod kontrolom Huta, pozivajući se na vojni izvor.

Foto Tanjug/AP/Abdulnasser Alseddik

Prema navodima izvora, napad je izveden kao odgovor na ono što su Huti opisali kao narušavanje suvereniteta Jemena od strane saudijskih vojnih aviona, koji su ušli u vazdušni prostor iznad severoistočnog dela pokrajine Sada, prenosi Rojters.

Saudijske vlasti i kompanija Aramko za sada nisu potvrdile navode, takođe nije poznato da li je objekat zaista pogođen.

(Tanjug)