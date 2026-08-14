HUTI NAPALI ARAMKO: Dron gađao objekat u Saudijskoj Arabiji
JEMENSKA pobunjenička grupa Huti saopštila je danas da je dronom napala objekat saudijske naftne kompanije Aramko u gradu Nadžran na jugu Saudijske Arabije, javlja agencija SABA, koja je pod kontrolom Huta, pozivajući se na vojni izvor.
Prema navodima izvora, napad je izveden kao odgovor na ono što su Huti opisali kao narušavanje suvereniteta Jemena od strane saudijskih vojnih aviona, koji su ušli u vazdušni prostor iznad severoistočnog dela pokrajine Sada, prenosi Rojters.
Saudijske vlasti i kompanija Aramko za sada nisu potvrdile navode, takođe nije poznato da li je objekat zaista pogođen.
(Tanjug)
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