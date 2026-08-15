"ORMUZ SE NE OSVAJA OBJAVOM NA IKSU" Garibabadi "oduvao" Trampa: Moreuz je naš i ostaće naš

ZAMENIK iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je sinoć da Ormuski moreuz ne može da se zauzme objavom na platformi X, niti nosačem aviona, izdavanjem naredbe ili predizbornim govorom, a to je poručio nakon što je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da bi uskoro mogao da proglasi Ormuski moreuz "teritorijom Sjedinjenih Američkih Država".

Foto: AP Photo/Alex Brandon, Pool

- Iran se ne plaši pretnji niti će da ustukne pred pokazivanjem sile - napisao je Garibabadi na mreži X, odgovarajući na reči američkog predsednika Donalda Trampa, koji je kazao da će nakon poraza Irana proglasiti Ormuski moreuz teritorijom SAD, prenosi Al Džazira.

ترامپ گفته بعد از شکست ایران، بزودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد!

تنگه هرمز را نه با توییت می‌توان تصاحب کرد و نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید می هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود. (۱) — Gharibabadi (@Gharibabadi) August 14, 2026

On je istakao da je Ormuski moreuz bio iranski, jeste iranski i da će ostati iranski.

- Ovaj moreuz može da bude zatvoren i otvoren samo po nalogu Irana - dodao je on, poručivši da će Iran nastaviti da sprovodi blokadu sve dok Sjedinjene Američke Države "ne prihvate realnost poraza i ne odustanu od svojih iluzija - istakao je on.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije sinoć da bi uskoro mogao da proglasi Ormuski moreuz "teritorijom Sjedinjenih Američkih Država", tvrdeći da SAD imaju punu vojnu kontrolu nad tim strateški važnim plovnim putem tokom rata sa Iranom.

- Nakon što završimo s Iranom, koji je veoma teško poražen, vrlo brzo ću možda proglasiti Ormuski moreuz teritorijom Sjedinjenih Američkih Država - rekao je Tramp tokom obraćanja u Centru za obuku i obaveštajne poslove "Dejvid S. Mek" u američkoj saveznoj državi Njujork, preneo je Foks njuz.

Foto: Tanjug/(AP Photo/Jacquelyn Martin)

Američki predsednik je rekao i da je vojsku koristio "malo više nego što je želeo", ali je ocenio da je pritisak na Teheran neophodan kako bi se sprečilo da iranski režim dođe do nuklearnog oružja.

- Ne možemo da dozvolimo Iranu da ima nuklearno oružje - rekao je Tramp.

(Tanjug)

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