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NAJMANJE 20 MRTVIH: Zabeležen udar jačine 7,7 stepeni po Rihteru, vlasti izdale hitno upozorenje (FOTO/VIDEO)

Танјуг

15. 08. 2026. u 07:29

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NAJMANjE 20 ljudi je poginulo, šestoro je povređeno, a dve osobe se vode kao nestale nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,7 koji je jutros pogodio istočnu Indoneziju, saopštili su spasioci.

НАЈМАЊЕ 20 МРТВИХ: Забележен удар јачине 7,7 степени по Рихтеру, власти издале хитно упозорење (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Kurniawan

Zemljotres je pogodio područje kod ostrva Flores u 5.58 časova po lokalnom vremenu, na dubini od oko 10 kilometara, a epicentar je bio 68 kilometara severno-severozapadno od grada Ende u provinciji Istočna Nusa Tengara, prema podacima američkog Geološkog zavoda (USGS), prenosi BFM.

Nakon glavnog udara registrovano je više naknadnih potresa, uključujući jedan magnitude 6,1. Zemljotres je izazvao rušenje i oštećenje objekata, a stanovnici su u panici napuštali obalu.

Foto: Foto: Tanjug/BASARNAS via AP

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- Odjednom je počelo da se trese i uhvatila me je panika. Pacijenti su evakuisani iz objekta nakon što su na zidovima primećene pukotine - rekao je rukovodilac službe za upravljanje pacijentima u jednoj bolnici, Lukas Lotar.

Zbog plitkog podmorskog zemljotresa vlasti su izdale upozorenje na cunami za delove provincija Istočna Nusa Tengara, Zapadna Nusa Tengara i Južni Sulavesi, uz prognozu talasa visine od 0,5 do tri metra.

Stanovnicima priobalnih područja naloženo je da se udalje od obale i pređu na viša mesta.

Upozorenje je kasnije ukinuto, nakon što praćenje nivoa mora nije pokazalo značajne promene, ali su vlasti saopštile da će nastaviti da prate situaciju.

- Pozivamo ljude duž severne obale Floresa i u južnim oblastima da se odmah evakuišu - rekao je zvaničnik Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama Abdul Muhari.

Indonezija je posebno izložena zemljotresima i cunamijima zbog položaja na Pacifičkom vatrenom prstenu.

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