SARAJEVO NAJZAGAĐENIJI GRAD NA SVETU: Vazduh opasan po zdravlje

В.Н.

17. 12. 2025. u 09:53

PREMA stranici ,,IQAir'', Sarajevo je danas na prvom mestu liste najzagađenijih gradova u svetu.

Mariana Regoje

Ali pored toga što je na prvom mestu, Sarajevo je ovog jutra jedini grad u kojem vazduh nije samo nezdrav, već opasan.

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije i ,,IQAira'', građani treba da smanje aktivnosti na otvorenom, zatvore prozore, uključe prečišćivače vazduha ukoliko ih poseduju te da nose maske na otvorenom, prenosi RTRS.

