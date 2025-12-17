SARAJEVO NAJZAGAĐENIJI GRAD NA SVETU: Vazduh opasan po zdravlje

PREMA stranici ,,IQAir'', Sarajevo je danas na prvom mestu liste najzagađenijih gradova u svetu.

Mariana Regoje

Ali pored toga što je na prvom mestu, Sarajevo je ovog jutra jedini grad u kojem vazduh nije samo nezdrav, već opasan.

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije i ,,IQAira'', građani treba da smanje aktivnosti na otvorenom, zatvore prozore, uključe prečišćivače vazduha ukoliko ih poseduju te da nose maske na otvorenom, prenosi RTRS.