SLAVSKI kolač može lepo da naraste, a da tokom pečenja ipak popuca na površini ili sa strane.

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Najčešći uzroci su nedovoljno naraslo testo, previše brašna ili previsoka temperatura u rerni.

Kada se spolja brzo stvori korica, a unutrašnjost nastavi da raste, testo nema dovoljno prostora za širenje i dolazi do pucanja. Nekoliko jednostavnih pravila pomoći će da kolač zadrži lep oblik i ravnu površinu.

Ne stavljajte previše brašna

Testo treba da bude mekano, glatko i elastično. Brašno dodajte postepeno, jer previše brašna čini testo tvrdim i manje rastegljivim, pa lakše puca tokom pečenja.

Sačekajte da testo naraste

Nakon mešenja, pokrijte testo krpom i ostavite ga na toplom mestu dok ne udvostruči zapreminu. Nemojte žuriti sa oblikovanjem, jer nedovoljno naraslo testo može naglo da se podigne u rerni.

Ne preskačite drugo narastanje

Kada oblikujete kolač i stavite ga u kalup, ostavite ga da ponovo naraste. Testu je potrebno vreme da se opusti nakon oblikovanja i ravnomerno podigne tokom pečenja.

Ne zatežite previše testo prilikom oblikovanja

Ako pravite pletenice ili okrugli kolač, nemojte previše stezati testo. Potrebno je da bude lepo oblikovano, ali dovoljno opušteno da može ravnomerno da raste.

Pecite na umerenoj temperaturi

Rernu prethodno zagrejte, a kolač pecite na temperaturi prilagođenoj njegovoj veličini, najčešće oko 180 stepeni.

Ako površina brzo tamni, a sredina još nije pečena, prekrijte ga papirom za pečenje i nastavite pečenje. Izbegavajte otvaranje rerne u prvih 20–25 minuta.

Šta ako slavski kolač ipak pukne?

Nemojte pokušavati da popravljate pukotine dok je kolač u rerni. Nastavite pečenje dok sredina ne bude potpuno gotova. Kada se ohladi, manje nepravilnosti možete prekriti ukrasima ili pletenicama i dopeći.