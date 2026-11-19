BRITANSKI Kembrički rečnik izabrao je reč „čovek“ za reč 2026. godine, uz obrazloženje da ubrzani razvoj veštačke inteligencije (AI) podstiče sve veće interesovanje za ono što ljude suštinski razlikuje od mašina.

Foto: AI generated/Grok/ilustracija

Kako prenosi britanski Telegraf, rečnik definiše pojam „čovek“ kao nešto što poseduje osobine, mane i osećanja karakteristična za ljude, za razliku od bogova, životinja ili mašina.

Leksikograf Kembričkog rečnika Kolin Makintoš ističe da veštačka inteligencija menja način na koji ljudi govore o sopstvenoj prirodi i podstiče preispitivanje oslanjanja na tehnologiju u raznim profesijama, od matematičara do nastavnika. Prema njegovim rečima, sve češća upotreba fraza poput „stvoreno ljudskim delom“ jasno pokazuje potrebu da se ljudsko stvaralaštvo i osobine odvoje od sadržaja koji generiše AI.

Novi termini i izrazi sa društvenih mreža

U užoj konkurenciji za reč godine našli su se i termini koji takođe oslikavaju savremene tehnološke i društvene promene:

„Agent“ (agent) – označava sistem veštačke inteligencije sposoban da samostalno obavlja složene zadatke bez ljudske kontrole.



„Analogue“ (analogno) – povratak tradicionalnim, nedigitalnim načinima rada i zabave.

Pored izbora reči godine, Kembrički rečnik je zvanično obogaćen i popularnim slengom sa društvenih mreža. Među novim odrednicama su „aura farming“, izraz koji opisuje svesno nastojanje da se ostavi utisak atraktivne, moćne ili impresivne osobe, kao i „looksmaxxing“, koji se odnosi na maksimalno ulaganje u poboljšanje fizičkog izgleda.

Takođe, urednici rečnika razmatraju i uvrštavanje skraćenice „FOBO“ (Fear of Becoming Obsolete – strah od zastarevanja), koja opisuje rastuću zabrinutost zaposlenih da bi veštačka inteligencija u bliskoj budućnosti mogla da zameni njihova radna mesta.





















