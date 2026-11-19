NAKON dubokog i često teškog perioda Škorpije, kosmička energija se menja. Sunce 22. novembra ulazi u znak Strelca, čime zvanično počinje vladavina ovog vatrenog, avanturističkog znaka. Ovaj astrološki tranzit donosi dah svežeg vazduha, potrebu za kretanjem i snažan osećaj da su pred nama nove, uzbudljive prilike.

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Iako će svi osetiti porast životne energije, zvezde će u narednih mesec dana posebno biti naklonjene vatrenim znacima – Strelčevima, Lavovima i Ovnovima, kojima stižu sjajne vesti i preokreti na bolje.



Potraga za smislom i širenje vidika

Strelac je simbol slobode, vere i nepresušnog entuzijazma. Kada se Sunce nađe u ovom znaku, budi se želja da izađemo iz okvira svakodnevice i život posmatramo sa vedrije strane, čak i kada okolnosti nisu savršene.

Ovo je period koji nas podstiče da učimo, istražujemo i pomeramo sopstvene granice. Čak i ako niste u prilici da spakujete kofere i otputujete, energija Strelca će vas naterati da putujete kroz nove ideje, knjige, upoznavanje različitih kultura ili rad sa ljudima iz inostranstva. Posebno povoljan vetar u leđa osetiće oni koji se bave obrazovanjem, medijima, pisanjem, pravom i filozofijom.



Iskrenost bez zadrške i borba za pravdu

Energija Strelca ne trpi stagnaciju, licemerje i nametnuta ograničenja. U narednom periodu svi ćemo imati izraženiji osećaj za pravdu i potrebu da glasno kažemo ono što mislimo.

Ipak, treba biti oprezan jer ova direktna i otvorena energija ponekad može delovati previše oštro. Ljudi pod uticajem ovog tranzita ne vode se sitnim interesima – njih pokreću velike vizije, ideali i želja da svoje znanje i iskustvo podele sa drugima.



Ljubav koja daje krila

Na emotivnom planu, Sunce u Strelcu menja pravila igre. Posesivnost, ljubomora i preterana kontrola sada postaju nepodnošljivi. U odnosima se traži prostor za disanje, apsolutna iskrenost i osećaj da partner nije prepreka, već ravnopravan saputnik u životnim avanturama.

Najveća lekcija i snaga ovog perioda leži u sposobnosti da se posle svakog pada ili razočaranja brzo podigne glava. Sunce u Strelcu nas podseća da je život putovanje i vraća nam veru da ono najbolje tek dolazi.



