KINESKI predsednik Si Đinping i njegova supruga Peng Lijuan priredili su 18. novembra svečanu večeru za učesnike samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu.

Foto: Tanjug/Doug Mills/Pool Photo via AP

Među gostima su bili američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin, a na meniju su se našli kantonski specijaliteti, jastog, riba, govedina i vina proizvedena u Kini.

Večera je počela hladnim predjelom nazvanim „Pengčeng“, po starom imenu Šenžena.

Naziv se može prevesti kao „Grad velike ptice Peng“ - mitske ptice iz kineskog predanja. Već prvim jelom domaćini su, dakle, gostima predstavili grad u kojem se samit održava.

APEC深圳晚宴，看懂菜单里的经济信号🔥 很多人只看热闹，而我第一眼就看懂这桌晚宴背后的小心思。 开篇就是鹏城冷盘，锚定深圳，这座城市本身就是中国对外开放的窗口。 紧接着： ▫️青橄榄炖花胶汤——地道岭南风味 ▫️姜葱炒龙虾、豉油清蒸石斑鱼——粤式海鲜王牌 ▫️蘑菇牛排、藏红花汁羊肚菌娃娃菜栗子——兼顾国际口味 一桌子，不是单纯炫食材。 是本土特色 + 全球口味的平衡，刚好对应这次 APEC 的核心：亚太互通、兼容共生。 收尾更妙：广府点心三拼、陈皮莲子红豆沙，搭配蛋糕鲜果冰淇淋，甜而不腻。 酒水配 2019 钓鱼台赤霞珠、2020 钓鱼台白葡萄酒，再加广东荔枝冰酒。 美食从来不止是吃。 一桌菜，就是一次无声的外交表达。 温和、包容，同时稳稳亮出我们自己的味道。 #APEC #深圳峰会 #经济学视角 #鹏城 #晚宴细节 — 孔乙观察 (@KongYiGC) November 19, 2026

Posle predjela poslužena je supa od ribljeg mehura sa kineskim zelenim maslinama. Reč je o sušenom ribljem plivajućem mehuru, sastojku cenjenom u kineskoj kuhinji zbog teksture koju dobija tokom pripreme i sposobnosti da upije ukus supe. Na red je zatim došao jastog pržen sa đumbirom i mladim lukom. Lianhe Zaobao

Glavni deo menija obuhvatio je kirnju pripremljenu na pari sa soja-sosom i goveđi odrezak sa pečurkama.

Gosti su dobili i smrčke sa mladim kineskim kupusom i kestenjem u sosu od šafrana. Uz ova jela poslužene su tri vrste kantonskog dim suma, malih zalogaja koji mogu da se pripremaju sa različitim nadevima.

Kineska vina i slatki završetak

Za desert je izabrana slatka supa od crvenog pasulja sa sušenom korom mandarine i semenkama lotosa. Na stolu su bili i sitni kolači, sveže voće i sladoled, a večera je završena kafom i čajem.

Uz hranu su služena kineska vina: kaberne sovinjon iz berbe 2019. i belo vino iz 2020. godine iz oblasti Ningšija, kao i desertno ledeno vino od ličija iz provincije Guangdong.

Izbor pića pratio je zamisao celog menija - da gostima predstavi ukuse različitih delova zemlje, dok je kantonska kuhinja, karakteristična za region domaćina, bila u središtu večere.

Podsećamo, počeo je istorijski sastanak kineskog predsednika Si Đinpinga, američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina.

(Kurir)

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