DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 17. NOVEMBAR: Ovna očekuje finansijski a Strelca problemi sa dokumentacijom, Vaga uspešna u javnoj delatnosti
SAZNAJTE šta vas u utorak, 17. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Prva Mesečeva četvrt u 11. kući pravi opoziciju sa vašim vladaocem Marsom i Jupiterom donoseći finansijske i probleme preko kreativnih zanimanja, javne delatnosti, privatnog biznisa. Rasprave sa ljubavnim partnerom.
Bik (21. 4 - 21. 5)
U vreme prve Mesečeve četvrti u kući karijere koja pravi opoziciju sa Marsom i Jupiterom, očekuju vas sukobi sa nadređenima, autoritetima i problemi pravne prirode. Trzavice u komunikaciji sa voljenom osobom.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Prva četvrt Meseca u devetoj astrološkoj kući u opoziciji sa Marsom i Jupiterom u kući komunikacija upozorava na probleme na kraćim putovanjima, sa ugovorima, braćom, sestrama i rođacima. Susret s umetnikom ili sportistom.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u fazi prve četvrti, u kući novca, pravi opoziciju sa Marsom i Jupiterom u kući posla, fokusirajući vas na rešavanje finansijskih pitanja, kredita, podele bračne imovine, prava na nasledstvo ili stipendiju.
Lav (23. 7 - 22. 8)
U vreme ovogodišnje prve Mesečeve četvrti u kući partnerskih odnosa donosite važnu ljubavnu ili poslovnu odluku. Pazite se skandala u javnosti, naročito ako ste preko posla prisutni u javnosti. Potreban vam je odmor.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Prva Mesečeva četvrt u šestoj kući u opoziciji sa Marsom i Jupiterom u kući prepreka donosi poslovne probleme i promenu nekih zdravstvenih navika. Nesprazumi i trzavice zbog mlađeg člana porodice. Nesanica.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Prva Mesečeva četvrt u petoj kući, pravi opoziciju sa vladaocima partnerskih odnosa i komunikacija, donosi vam uspeh preko umetnosti, javne delatnosti ili privatnog biznisa. Slobodne Vage mogu da upoznaju zanimljivu osobu.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
U vreme prve Mesečeve četvrti u kući privatnog života, koja pravi opoziciju sa Jupiterom i vašim vladaocem Marsom, planetama ekspanzije i sukoba, donoseći vam konflikte, svađe, rasprave i sukobe sa članovima porodice.
Strelac (23.11 - 21. 12)
Vaš vladalac Jupiter, koji upravlja i vašom privatnošću, u opoziciji sa prvom Mesečevom četvrti u kući komunikacija i biznisa, upozorava na probleme s dokumentacijom, braćom i sestrama, u saobraćaju. Poznanstvo preko interneta.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Prva Mesečeva četvrt u kući posla obrazuje napet aspekt sa Marsom i Jupiterom, koji upravljaju vašim privatnim životom ali i ograničenjima, donose vam porodične i finansijske probleme. Unosite više biljnih čajeva.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Jednom godišnje, prva Mesečeva četvrt formira se u vašem znaku, a ove godine pravi opoziciju sa planetama sukoba i ekspanzije u sedmoj kući donoseći vam poslovne probleme i sukobe u partnerskim odnosima.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Prva četvrt Meseca, vladaoca ljubavnog života i kreativnosti, u 12. kući naglašava vašu intuiciju i podstiče interes za astrologiju, psihologiju, teme iz oblasti duhovnosti.Kardiovaskularne tegobe. Potreba za introspekcijom.
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