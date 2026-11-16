PREOKRET OD 25. NOVEMBRA: Ova tri znaka konačno dobijaju ono što su već otpisala - nekome stiže novac, a nekome ljubavno iznenađenje

NEKADA se čini da se ništa ne menja, ma koliko se trudili, nadali i čekali da se okolnosti konačno okrenu u našu korist. Ipak, prema astrološkim tumačenjima, kraj novembra mogao bi da donese dugo očekivane preokrete za tri horoskopska znaka. Za Strelčeve, Lavove i Vage 25. novembar simbolično predstavlja trenutak kada bi strpljenje moglo da se isplati, a želje koje su gotovo otpisali ponovo da postanu dostižne.

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Nekoga očekuje prilika za putovanje ili preseljenje, drugome novac koji dugo čeka, dok bi treći konačno mogao da dobije odgovor na ljubavno pitanje koje ga muči. Najvažnije je da ne propuste priliku kada im se ukaže i da ne dozvole da ih nestrpljenje odvede u pogrešnom pravcu.

Strelac: Ostvaruje se želja koju ste gotovo otpisali

Strelčevi ulaze u period u kojem bi ponovo mogli da osete nalet energije i optimizma. Sunce je od 22. novembra u njihovom znaku, pa bi naredni dani, prema astrološkim tumačenjima, mogli da im donesu više samopouzdanja i želje za promenama.

Ipak, ono što im najviše znači nije nužno povezano sa poslom ili svakodnevnim obavezama. U pitanju je odluka o putovanju ili preseljenju koju odlažu još od leta. Iako su možda već pomislili da od svega neće biti ništa, prilika bi mogla da se pojavi onda kada je najmanje očekuju.

U četvrtak pre podne mogao bi da stigne predlog ili rešenje koje će im otvoriti vrata ka onome što dugo priželjkuju. Važno je da ga razmotre otvorenog uma i ne odbace odmah nešto što bi moglo da im promeni planove.

Lav: Stiže novac kojem ste se dugo nadali

Lavovima bi kraj novembra mogao da donese finansijsko olakšanje. U pitanju je novac koji im neko duguje ili isplata koja se odlaže još od proleća. Prema astrološkim prognozama, postoji mogućnost da se situacija konačno razreši u drugoj polovini nedelje, a novac stigne najkasnije do petka.

Ipak, Lavovi bi trebalo da pripaze na svoju impulsivnost. Mars 26. novembra menja znak, a astrološka tumačenja upozoravaju da bi u ovom periodu mogli lako da izgube strpljenje i uđu u nepotrebne rasprave.

Zato bi bilo dobro da ne požuruju one koji im duguju novac i da izbegnu oštre reči. Ponekad je upravo strpljenje najbolji način da se stvari završe u njihovu korist.

Vaga: Ljubav vam donosi najlepše iznenađenje

Za Vage bi najvažnije promene mogle da se dogode na ljubavnom planu. Venera, planeta koja se u astrologiji povezuje sa ljubavlju, lepotom i odnosima, nalazi se u njihovom znaku do 4. decembra, što ovaj period čini posebno zanimljivim za emotivna pitanja.

Moguće je da će se konačno otvoriti razgovor koji su dugo odlagale, da će stići poruka koju nisu imale hrabrosti da pošalju ili da će osoba koja im se dopada napraviti prvi korak.

Pun Mesec u Blizancima, koji se prema ovoj astrološkoj prognozi vezuje za 24. novembar, simbolično donosi razjašnjenja i iskrenije razgovore. Vage bi zato trebalo da budu spremne da kažu ono što zaista osećaju, bez previše analiziranja i straha od odgovora.

Upravo bi iskrenost mogla da bude početak jednog lepšeg emotivnog poglavlja.

Strelac, Lav i Vaga ne bi trebalo da propuste priliku

Ova tri znaka u narednim danima mogla bi da dobiju ono što su dugo priželjkivala, ali će biti važno i kako će se postaviti prema novim okolnostima. Strelčevi bi trebalo da budu otvoreni za promene, Lavovi da sačuvaju strpljenje, a Vage da se ne plaše iskrenih razgovora.

Astrološka poruka za njih je jednostavna: ne mora se sve dogoditi odjednom da bi promena bila velika. Ponekad je dovoljno da se pojavi jedna prava prilika, jedna važna vest ili jedna osoba koja će pokrenuti događaje u potpuno novom pravcu.

(Krstarica)