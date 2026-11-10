DAN ZA ZAVRŠAVANJE PRAVNIH PITANJA Astro savet za utorak, 10. novembar: Evo koja 4 znaka su danas pod uticajem aspekata Meseca
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, porodice, majke, žena, domovine, 10. novembra ulazi u Strelca, znak putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja i kontakata sa strancima.
Strelcem upravljaju Jupiter iz Lava i Neptun iz Ovna, planete blagostanja, obrazovanja, mašte, romantike i putovanja, koje danas prave trigone sa Mesecom. Taj veliki vatreni trigon donosi poboljšanje finansijske situacije, uvećanje zarade preko saradnje sa strancima, uticajnih, uglednih osoba i rešavanje pravnih pitanja u inostranstvu (radne dozvole, radne vize).
Opozicija između Meseca i Urana u Blizancima utiče na partnerske, porodične i poslovne odnose Strelaca, Blizanaca, Devica i Riba.
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