DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 10. NOVEMBAR: Ovan i Lav rešavaju pravna pitanja, Vagu muči nesanica, Strelca očekuje veća zarada

SAZNAJTE šta vas u utorak, 10. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Ulazak Meseca u devetu kuću donosi vam uspeh preko visokog obrazovanja, polaganja ispita, upisa na studije, pravnih pitanja. Vanredni izdaci. Uvećanje prihoda preko javne delatnosti ili sporta. Rasprave sa ženama.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući novca fokusira vas na rešavanja finansijskih pitanja, alimentacije, nasledstva, podele imovine, kredita, ostvarivanja prava na stipendiju, ali to ipak neće ići lako. Nesporazumi sa voljenom osobom.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Uran, planeta iznenađenja, u vašem znaku, pravi opoziciju sa Mesecom koji danas ulazi u vašu kuću partnerskih odnosa što upozorava na sukobe sa voljenom osobom. Vanredni troškovi u poslovima sa nekretninama. Nesanica.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u opoziciji sa Uranom u kući prepreka i ograničenja, donosi vam neplanirane troškove. Kriza u odnosu sa emotivnim partnerom. Rasprave sa rođacima i poslovnim saradnicima. Provodite više vremena u prirodi.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec, koji upravlja vašom podsvešću, aktivira veliki vatreni trigon koji vam donosi dobitke preko dužih putovanja, saradnje sa strancima ili rešavanja važnih pravnih pitanja. Poslušajte savet Vage. Unosite više vitamina.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Uran u kući karijere pod uticajem Meseca iz kuće privatnog života donosi vam sukobe sa nadređenim i članovima porodice. Dobijate rizičnu poslovnu ponudu. Rak vam šalje romantičnu poruku. Izbegavajte alkohol.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec u kući komunikacija donosi vam dobitke preko kraćeg putovanja, potpisivanja isplativog ugovora, saradnje sa rođacima. Susret sa mlađom osobom na kraćem putu. Povedite više računa o finansijama i ulaganjima. Nesanica.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Prelazak Meseca preko kuće posla pod uplivom Urana iz kuće novca donosi vam vanredne izdatke. Prilika za zaradu u okviru zajedničkog posla sa nekadašnjim partnerima. Bik vam šalje poziv za izlazak. Više šetajte.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec u vašem znaku aktivira veliki vatreni trigon, donoseći vam uspeh u kreativnoj delatnosti, rešavanju pravnih pitanja, obrazovanju, privatnom biznisu ili na putovanjima. Poslušajte savet Vodolije. Nesanica.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući podsvesti i ograničenja naglašava vašu intuiciju ali nepovoljno utiče na emotivni i poslovni život. Obratite više pažnje na to s kim delite ideje i planove. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući planova, društvenog života i novca, pod uticajem vašeg vladaoca Urana iz kuće kreativnosti,donosi vam novac preko velike organizacije ili saradnje sa prijateljima. Poslušajte savet Strelca.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec u kući karijere pravi izazovan aspekt sa Uranom u kući privatnog života donoseći vam sukobe sa nadređenima i članovima porodice. Imate podršku uticajne osobe. Voljena osoba nešto krije od vas. Izbegavajte alkohol.