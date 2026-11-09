HIT ILI APSURD: Pogrebna preduzeća u Kini počela da nude sahrane uz upotrebu dronova

SLUŽBE za organizaciju sahrana u ruralnim delovima Kine počele su da nude paket koji predviđa ispraćaj pokojnika uz dronove koji lebde iznad sanduka i nose osvetljenu figuru kineske boginje milosrđa Guan Jin.

Foto: AI generated/Gemini

Operateri montiraju figuru budističke boginje na dron u obliku lotosa, uparuju ga sa drugim dronom napravljenim da izgleda kao ždral i preko ugrađenih zvučnika puštaju budističku molitvu, piše portal "Čajna insajder".

Neke porodice doplaćuju da na sahrani bude emitovan i klonirani glas pokojnika koji je generisan pomoću veštačke inteligencije.

Kloniranje glasa osmišljeno je kako bi ožalošćenima pružilo osećaj prisutnosti pokojnika.

Početna cena paketa je oko 5.000 juana (oko 700 dolara) za jedan dron, dok kombinovani paket sa dva drona dostiže i više od 10.000 juana (1.400 dolara).

Taj medij piše da dron sa likom kineske boginje na ispraćaju pokojnika predstavlja moderan preokret u pogrebnim uslugama.

Video-snimci koji prikazuju svetleću statuu boginje milosrđa, koju nosi dron, i još jednu sličnu letelicu prerušenu u ždrala, privukli su veliku pažnju na kineskim društvenim mrežama.

Ova neobična upotreba dronova na sahrani brzo je postala tema rasprava na internetu, a mišljenja ljudi su podeljena.

Dok jedni hvale kreativnost, drugi smatraju da je sahrana svečan i dostojanstven čin i da je upotreba dronova tokom ispraćaja pokojnika apsurdna.

Tanjug

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