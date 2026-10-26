OPASNOST NA VISINI: Anketa otkriva da piloti zbog straha od rukovodstva upravljaju avionima potpuno iscrpljeni

NAKON sprovedene ankete među pilotima iz Evrope, kojih je bilo na hiljade, donet je zaključak o tome koliko je zapravo rasprostranjen umor u pilotskim kabinama. Priznanja pilota o mikro-snu tokom upravljanja avionom jasno ukazuju na to da je neophodna stroža kontrola avio-kompanija.

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Gotovo četvrtina evropskih pilota (24 odsto) priznala je da obično nastavlja da leti i kada se oseća umorno, dok je 16,8 odsto navelo da u takvim situacijama otvara bolovanje, pokazala je anketa Evropske asocijacije pilota (ECA), prenosi Gardijan.

Nalazi, zasnovani na anketi koju je među skoro 7.200 kapetana i kopilota sprovelo Evropsko udruženje pilota (ECA), ukazuju na to da piloti prijavljuju nedovoljan odmor, pritisak da produže radno vreme, kao i strah od sankcija ukoliko izjave da nisu sposobni za let.

Skoro četvrtina (24%) pilota priznala je da obično nastavljaju da lete umesto da prijave nesposobnost za rad usled umora, dok je 16,8% njih izjavilo da umesto toga prijavljuju bolest.

U avijaciji, umor može biti posledica dugog radnog vremena, nedovoljnog odmora, neredovnog rasporeda i letenja kroz različite vremenske zone, što remeti prirodni ciklus spavanja organizma.

Ovo predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik jer može narušiti sposobnost pilota da pravilno procenjuju situaciju, usporiti njihove reakcije, smanjiti budnost i otežati adekvatan odgovor na neočekivane događaje.

Prema evropskim propisima o bezbednosti u vazduhoplovstvu, avio-kompanije su obavezne da imaju uspostavljene sisteme za identifikaciju, praćenje i upravljanje umorom članova posade.

Istraživanje, sprovedeno u avgustu, pokazalo je da su tri četvrtine ispitanika doživele bar jedno "mikrospavanje” – kratku, nevoljnu epizodu sna – tokom upravljanja avionom u prethodne četiri nedelje.

Piloti koji rade za avio-kompanije sa sedištem u Irskoj i na Malti prijavili su najveću učestalost mikrospavanja.

Više od trećine njih navelo je da nemaju dovoljno odmora, što dovodi do postepenog nagomilavanja umora.

Uprkos tome što je iscrpljenost česta pojava, samo jedan od tri pilota izjavio je da obično prijavi nesposobnost za rad kada je umoran.

Polovina ispitanika priznala je da je u tri meseca pre sprovođenja ankete obavila let iako je trebalo da prijave da su previše umorni za letenje.

Skoro polovina ispitanika izjavila je da strahuje od negativnih posledica od strane rukovodstva ukoliko prijave nesposobnost za rad usled umora, dok samo 11,9% njih ima poverenja u sistem svoje avio-kompanije za prijavljivanje umora.

Ijan Holder, izvršni direktor konsultantske kuće za bezbednost u vazduhoplovstvu "Bejns Simons” (Baines Simmons), izjavio je da rezultati ukazuju na postojanje značajnih razlika u načinu na koji avio-kompanije i nacionalni organi upravljaju umorom.

- Ovo istraživanje pokazuje kako evropski piloti u praksi doživljavaju upravljanje rizikom od umora - rekao je on.

Naglasio je da ovi nalazi predstavljaju iskustva pilota iz prve ruke, a ne direktno merenje ishoda bezbednosti u vazduhoplovstvu, ali je dodao da doslednost rezultata tokom tri godine ukazuje na oblasti koje zahtevaju pažnju, prenosi Gardijan.

Holder je naveo Finsku i Holandiju kao dokaz da je moguće izgraditi kulturu u kojoj se umor prijavljuje bez straha.

Piloti koji rade za avio-kompanije sa sedištem u Irskoj i na Malti najčešće su izražavali strah od odmazde rukovodstva, a istovremeno su imali najmanje poverenja u sisteme za prijavljivanje.

Udeo pilota koji su izjavili da bi leteli u stanju umora bio je veći u Španiji, Irskoj i Francuskoj.

Dvoje od petoro pilota zaposlenih u avio-kompanijama sa sedištem u Španiji, kao i trećina onih koji rade za kompanije sa sedištem u Irskoj i Francuskoj, naveli su da obično lete kada su umorni.

Poređenja radi, u Ujedinjenom Kraljevstvu to važi za samo jednog od deset pilota.

Samo 15,6% pilota u niskobudžetnim avio-kompanijama smatralo je da njihova kompanija dobro upravlja rizicima povezanim sa umorom, dok je taj procenat iznosio 18,6% kod operatera koji pružaju usluge tipa „ACMI“ ili „wet-lease“ (kompanije koje drugim avio-prevoznicima obezbeđuju avione, posadu, održavanje i osiguranje).

Skoro dvoje od petoro pilota izjavilo je da su, u mesecu pre sprovođenja ankete, bar jednom iskoristili „diskreciono pravo kapetana“, koje omogućava kapetanima da u izuzetnim okolnostima produže radno vreme posade ili skrate periode odmora.

Međutim, gotovo 70% njih izrazilo je zabrinutost u vezi sa odbijanjem produženja radnog vremena, što sugeriše da mera predviđena za izuzetne situacije može biti praćena značajnim pritiskom na letačke posade.

Najveću zabrinutost izrazili su piloti koji rade za niskobudžetne kompanije i operatere tipa „wet-lease“, kao i oni zaposleni u avio-kompanijama registrovanim u Irskoj i na Malti.

Kapetan Tanja Harter, predsednica Evropske asocijacije pilota (ECA), izjavila je da avio-kompanije i regulatorna tela treba da preuzmu odgovornost, umesto da upravljanje rizicima prepuste samim pilotima.

- To se ne može jednostavno prepustiti nama – pilotima – dok smo u pilotskoj kabini i od nas se očekuje da bezbedno prevezemo putnike do njihovog odredišta - rekla je ona.

Pozvala je Evropsku agenciju za bezbednost vazduhoplovstva da pooštri pravila o upravljanju umorom i osigura da se avio-kompanije pridržavaju zahteva koji se odnose na prijavljivanje događaja bez straha od sankcija, kao i na pravilno korišćenje diskrecionog prava kapetana vazduhoplova.

- Čekati još tri godine samo da bismo otkrili da se ništa nije promenilo – to jednostavno nije opcija. Problemi su identifikovani, rešenja postoje, a mi smo, kao evropska zajednica pilota, spremni da damo svoj doprinos. Ono što je sada potrebno jeste politička volja za delovanje - rekla je Harterova, prenosi Gardijan.

Kako avio-kompanije brinu o umoru pilota

Generalni direktor kompanije Baines Simmons, Ijan Holder, izjavio je za RT Balkan da rezultati ankete otkrivaju velike nesklade u tome kako vlasti i avio-kompanije upravljaju umorom pilota.

Istakavši Finsku i Holandiju kao svetle primere dobre prakse, Holder podseća da su avio-kompanije po evropskim propisima zakonom obavezne da strogo kontrolišu i prate ovaj rizik, kako je preneo RT Balkan.

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