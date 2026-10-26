DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 27. OKTOBAR: Ovan sumnja u partnera, Raka očekuju vanredni izdaci, a Ribe problemi sa rođacima
SAZNAJTE šta vas utorak, 27. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Izazovni aspekti između Meseca u kući novca i vašeg vladaoca Marsa i Jupitera u kući kreativnosti, donose finansijske i probleme sa podelom imovine, kreditom, alimentacijom. Sumnjate u partnerovu iskrenost prema vama.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Mesec, koji upravlja vašim mentalnim stanjem, u vašem znaku donosi vam priliv energije i stavlja naglasak na emocije koje će biti vrlo naglašene. Problemi sa finansijama, pozajmicama, kreditima, nasledstvom, alimentacijom.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Mesec u kući podsvesti naglašava vašu intuiciju i podstiče želju za osamljivanjem i interes za psihološke i teme iz oblasti duhovnosti. Opozicija sa vašim vladaocem retrogradnim Merkurom donosi sukobe sa članovima porodice.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec ulazi u vama prijateljski znak Bika čineći vaš društveni život bogatijim ali kvadrati sa Jupiterom i Marsom donose promenu vaših planova, iznenadni odlazak na put ili odlaganje puta i vanredne izdatke.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Mars i Jupiter u vašem znaku prave napete aspekte sa Mesecom u kući karijere donoseći sukobe sa nadređenima i autoritetima. Pošto Mars vlada i vašim privatnim životom, moguće su rasprave sa članovima porodice. Išijas.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Mesec u devetoj kući pod uticajem Marsa iz kuće privatnog života nepovoljno utiče odnos sa članovima porodice, saradnju sa strancima, pravne procese, polaganje ispita, dobijanje radnih dozvola. Opasnost u saobraćaju.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Izazovne aspekti između Meseca, vladaoca vaše karijere, u kući novca i Jupitera i Marsa donose vam promene planova, kao i finansijske i probleme sa kreditima, podelom imovine, alimentacijom ili stipendijom.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Mesec u sedmoj kući pravi izazovne aspekte sa vašim vladaocem Marsom i Jupiterom, planetom koja sve uvećava, donoseći probleme u partnerskim odnosima i sudskim procesima. Podložnost povredama. Dodatni orez u saobraćaju.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Mesec, koji upravlja vašim finansijama, u kući posla, pravi kvadrate sa vašim vladaocem Jupiterom i Marsom, donosi probleme na putovanjima, ispitima i sa pravnim pitanjima. Rasprave sa partnerom. Promenite način ishrane.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Ulazak Meseca u kuću kreativnosti i ljubavi donosi vam priliv stvaralačke energije, a slobodnima i mogućnost ulaska u novu vezu. Ali izazovni aspekti Meseca sa planetama u kući novca upozoravaju na finansijske probleme.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Mesec u kući privatnog života obrazuje napete aspekte sa Marsom i Jupiterom, planetama sukoba i ekspanzije, u sedmoj kući i donosi rasprave sa partnerom i članovima porodice. Problemi u sudskim procesima.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Merkur, vladalac vaših partnerskih odnosa i privatnog života pravi opoziciju sa Mesecom u trećoj kući, donoseći nesporazume sa braćom, sestrama i rođacima. Vanredni izdaci preko kraćih putovanja. Pazite se za volanom.
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