PRVI VELIKI SPOR AI KOMPANIJA I MUZIČARA: Tužba protiv Antropika zbog treniranja modela na pesmama Elvisa Prislija

PESME jednog od najpoznatijih muzičara u istoriji našle su se u središtu novog spora oko veštačke inteligencije i autorskih prava. Grupa "Autentik Brends", koja poseduje prava na muziku i lik Elvisa Prislija, tužila je AI kompaniju "Antropik" zbog navodnog korišćenja 274 njegove pesme za treniranje modela bez dozvole.

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Tužba je podneta u petak, a traži se odšteta od 150.000 dolara za svaku pesmu za koju je prekršeno autorsko pravo, što ukupno iznosi oko 41 milion dolara. Među delima na koje se tužba odnosi nalaze se "Can't Help Falling in Love", "All Shook Up" i "A Little Less Conversation".

U tužbi se navodi da je "Antropikov" model veštačke inteligencije "Klod" kreirao sadržaj kojim se krše autorska prava na pesme iz različitih muzičkih kataloga dostupnih na internetu.

Advokat Ričard Buš naveo je da je tužba pokrenuta radi zaštite ekskluzivnih prava na muzička dela od kompanije za koju tvrdi da je izgradila poslovni model na kršenju autorskih prava u neviđenim razmerama.

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Takođe, tužioci tvrde da je kompanija Antropik uveo mehanizme za ograničavanje generisanja muzičkog sadržaja kojim se krše autorska prava, ali da su se oni pokazali neefikasnim.

Kako se navodi u tužbi, kompanija je "svesna njihovih nedostataka, nastavila sa spornim postupanjem"

Jedan od prvih velikih sporova koji pokreće zaostavština umetnika

Kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju već su se suočavale sa tužbama zbog navodnog kršenja autorskih prava, uključujući postupke koje su pokrenuli Američko udruženje diskografske industrije (RIAA) i muzičke izdavačke kuće poput "Sonija", "Juniverzala" i "Varner rekordsa".

Ipak, slučaj Elvisa Prislija predstavlja jedan od prvih velikih pravnih sporova koji je direktno pokrenula zaostavština umetnika protiv kompanije koja razvija veštačku inteligenciju.

Ishod tužbe mogao bi da utiče na buduća pravila o korišćenju postojećih muzičkih kataloga za treniranje modela.

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Kako veštačka inteligencija koristi muziku

Platforme za generisanje muzike pomoću veštačke inteligencije analiziraju velike količine pesama kako bi naučile karakteristike zvuka, strukturu i izraz pesama. Na osnovu toga korisnicima omogućavaju da pomoću tekstualnih ili govornih uputstava stvaraju novu muziku.

Brojni muzičari su više puta izražavali zabrinutost zbog korišćenja njihove muzike i glasova za treniranje modela bez njihove dozvole. Takođe strahuju da bi muzika generisana veštačkom inteligencijom mogla da potisne dela koja stvaraju ljudi.

Pojedini botovi kreirani putem veštačke inteligencije počeli su i da se lažno predstavljaju kao stvarni, živi izvođači na platformama za strimovanje muzike. Prošle nedelje muzička platforma "Sporifaj" je saopštila da je tokom prethodne godine uklonila oko 50 miliona pesama koje se smatraju neželjenim sadržajem generisanim veštačkom inteligencijom iz preporuka koje prikazuje korisnicima, prenosi "Gardijan".

(RT Balkan)