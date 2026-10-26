OD SREDNJE ŠKOLE DO NAUČNE SENZACIJE: Kako je učenik ušao u istoriju istraživanja svemira

OTKRIĆE planete sa dve zvezde TOI 1338 b, koje je 2019. godine zabeležio srednjoškolac tokom letnje prakse u Nasi, ponovo je aktuelizovano kroz rasprave na društvenim mrežama. Reč je o prvoj takvoj planeti uočenoj pomoću satelita TESS, čiji su tranziti detektovani zahvaljujući vizuelnoj analizi podataka umesto automatizovanih algoritama.

fOTO: H / Indie5051

Godine 2019, tek što je završio treći razred srednje škole Scarsdale u Njujorku, Volf Kukijer stigao je na letnju praksu u NASA Goddard Space Flight Center u Merilendu.

Zadatak mu je bio da analizira promene sjaja zvezda sa NASA satelita TESS, dostupne na platformi Planet Hunters TESS.

- Pregledao sam podatke o svemu što su volonteri označili kao pomračujuću dvojnu zvezdu, sistem u kome dve zvezde kruže jedna oko druge i iz naše perspektive pomračuju jedna drugu pri svakoj orbiti. Oko trećeg dana moje prakse, video sam signal iz sistema zvanog TOI 1338. U početku sam mislio da je to pomračenje zvezde, ali vreme se nije poklapalo. Ispostavilo se da je to planeta - rekao je Kukijer.

Naučnici koji analiziraju podatke sa Nasinog satelita TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) otkrili su prvu cirkumbinarnu planetu ove misije — svet koji kruži oko dve zvezde, kako navodi Nasa.

¿Qué hiciste en tu tercera tarde de trabajo? 🤯 Wolf Cukier, un becario de 17 años, encontró un planeta 6.9 veces más grande que la Tierra en su TERCER DÍA en la @NASA. Se llama TOI 1338 b, tiene dos soles como Tatooine y está a 1,300 años luz. ¡Simplemente de otro mundo! 🪐✨ #NASA #Space #Ciencia — Polymarket Español (@polymarketenesp) February 26, 2026

Novootkrivena planeta, nazvana TOI 1338 b, smeštena je u sistemu udaljenom 1.300 svetlosnih godina u sazvežđu Slikar (Pictor).

Sa oko 6,9 puta većom masom od Zemlje, ova planeta se po veličini nalazi negde između Neptuna i Saturna.

Zvezde u ovom sistemu čine pomračujući dvojni sistem: jedna je za oko 10 odsto masivnija od našeg Sunca, dok je druga hladnija i ima tek trećinu njegove mase.

Un adolescente de 17 años descubrió un planeta aproximadamente 6.9 veces más grande que la Tierra apenas en el tercer día de su pasantía en la NASA https://t.co/C7gdQ33hAR — Indie 505 (@Indie5051) October 21, 2026

Zbog složenog orbitalnog kretanja samih zvezda, tranziti planete su nepravilni i ponavljaju se na svakih 93 do 95 dana.

Zanimljivo je da je do ovog otkrića došao tadašnji srednjoškolac Volf Kukijer tokom letnje prakse u NASA Goddard Space Flight Center 2019. godine.

Pregledajući podatke koje su volonteri označili na platformi Planet Hunters TESS, on je vizuelno uočio signale koje algoritmi nisu uspeli da prepoznaju.

Istraživački tim, predvođen naučnikom Veselinom Kostovim sa institusta SETI i Godarda, potvrdio je otkriće korišćenjem specijalizovanog softverskog paketa eleanor.

Iako je orbita planete stabilna narednih 10 miliona godina, ugao posmatranja sa Zemlje promenio se toliko da su tranziti ove planete privremeno prestali nakon novembra 2023. godine, a nastaviće se tek osam godina kasnije, javlja Nasa.

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