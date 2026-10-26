NEVEROVATNE PREDNOSTI LEVORUKIH LJUDI: Evo zašto se bolje snalaze za volanom i u avionu

SPOSOBNOST levorukih ljudi da istovremeno koriste obe hemisfere mozga za rešavanje problema daje im prednost u vožnji automobila i pilotiranju borbenog aviona, saopštio je stručnjak Valerij Litvinov.

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Istakao je da kontrolu ruku mozak ne organizuje direktno, već je to upravljanje unakrsno organizovano.

Na primer, kod većine dešnjaka, leva hemisfera, odgovorna za govor, pisanje, čitanje i logičko razmišljanje, je dominantna.

- Levoruki ljudi imaju fleksibilniju raspodelu funkcija. Njihove centre za govor i vizuelno-prostornu percepciju mogu da kontrolišu obe hemisfere, što mozak čini simetričnijim i fleksibilnijim. Informacije se brže prenose između hemisfera, što pomaže u istovremenoj obradi više stimulusa. Ovo daje levorukima prednost u zadacima koji zahtevaju istovremenu analizu velikih količina informacija, kao što su igranje brzih kompjuterskih igara, vožnja u gustom saobraćaju ili pilotiranje borbenog aviona - rekao je Litvinov za agenciju TASS.

Zašto levoruki mogu imati prednost za volanom

Takođe je sugerisao da plastičnost mozga kod levorukih ljudi može smanjiti negativne posledice moždanog udara: funkcije oštećenog govornog ili logističkog centra u jednoj hemisferi mogu preuzeti duplirane oblasti u drugoj.

Međunarodni dan levorukih obeležava se 13. avgusta s ciljem da se skrene pažnja javnosti na jedinstvenost i svakodnevne izazove sa kojima se suočavaju levoruki ljudi, koji čine oko 10 do 15 odsto svetske populacije.

Levoruki ljudi čine 10-15 odsto svetske populacije, ili otprilike jednu od sedam ili osam osoba.

Među poznatim ličnostima koji su bili levoruki su i Leonardo da Vinči, Nikola Tesla, Albert Ajnštajn, Ludvig van Betoven...

(RT Balkan)

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