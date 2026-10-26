NEVEROVATNE PREDNOSTI LEVORUKIH LJUDI: Evo zašto se bolje snalaze za volanom i u avionu
SPOSOBNOST levorukih ljudi da istovremeno koriste obe hemisfere mozga za rešavanje problema daje im prednost u vožnji automobila i pilotiranju borbenog aviona, saopštio je stručnjak Valerij Litvinov.
Istakao je da kontrolu ruku mozak ne organizuje direktno, već je to upravljanje unakrsno organizovano.
Na primer, kod većine dešnjaka, leva hemisfera, odgovorna za govor, pisanje, čitanje i logičko razmišljanje, je dominantna.
- Levoruki ljudi imaju fleksibilniju raspodelu funkcija. Njihove centre za govor i vizuelno-prostornu percepciju mogu da kontrolišu obe hemisfere, što mozak čini simetričnijim i fleksibilnijim. Informacije se brže prenose između hemisfera, što pomaže u istovremenoj obradi više stimulusa. Ovo daje levorukima prednost u zadacima koji zahtevaju istovremenu analizu velikih količina informacija, kao što su igranje brzih kompjuterskih igara, vožnja u gustom saobraćaju ili pilotiranje borbenog aviona - rekao je Litvinov za agenciju TASS.
Zašto levoruki mogu imati prednost za volanom
Takođe je sugerisao da plastičnost mozga kod levorukih ljudi može smanjiti negativne posledice moždanog udara: funkcije oštećenog govornog ili logističkog centra u jednoj hemisferi mogu preuzeti duplirane oblasti u drugoj.
Međunarodni dan levorukih obeležava se 13. avgusta s ciljem da se skrene pažnja javnosti na jedinstvenost i svakodnevne izazove sa kojima se suočavaju levoruki ljudi, koji čine oko 10 do 15 odsto svetske populacije.
Levoruki ljudi čine 10-15 odsto svetske populacije, ili otprilike jednu od sedam ili osam osoba.
Među poznatim ličnostima koji su bili levoruki su i Leonardo da Vinči, Nikola Tesla, Albert Ajnštajn, Ludvig van Betoven...
(RT Balkan)
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