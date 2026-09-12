DEZINFORMACIJE, OPASNOST U SAOBRAĆAJU Astro savet za subotu, 12. septembar: Evo koji su znaci pod uticajem aspekata Merkura
MERKUR, planeta komunikacija, na trećem stepenu Vage, znaka partnerstva, danas obrazuje jedan dobar i jedan izazovan aspekt.
Prvi je egzaktan trigon sa Plutonom, na trećem stepenu Vodolije koji pogoduje privatnim preduzetnicima, dobar je za potpisivanje ugovora, naglašava sugestivnost, ali i posesivnost. Najviše će ovaj aspekt osetiti Vage, Vodolije i Blizanci.Takođe, upozorava i na opasnost u saobraćaju, naročito ako ste u kolima sa emotivnim partnerom, jer se obe planete nalaze na trećem stepenu, koji odgovara Blizancima, znaku komunikacija.
Drugi aspekt je opozicija između Merkura i Neptuna na trećem stepenu Ovna, koja donosi probleme u partnerskim odnosima, jer druga strana laže i maže; upozorava na dezinformacije, obmane, prevare, manipulacije, probleme u saobraćaju i sa dokumentima, mejlovima, kao i sa osobama koje žele da zloupotrebe vaše poverenje.
Najviše će ovaj aspekt osetiti rođeni u prvoj dekadi Ovna, Vage, Raka i Jarca.
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