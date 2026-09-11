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ISTRAŽIVAČ PRONAŠAO FOSIL DINOSAURUSA: A onda je usledilo neverovatno otkriće

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 09. 2026. u 20:33

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ISTRAŽIVAČ Muzeja Burk pri Univerzitetu u Vašingtonu, Dejvid DeMar, pronašao je ptičje pero staro 66 miliona godina u fosilu dinosaurusa, preneo je danas Špigl.

ИСТРАЖИВАЧ ПРОНАШАО ФОСИЛ ДИНОСАУРУСА: А онда је уследило невероватно откриће

Foto: AI/Gemini

Dinosaurus je nekada pojeo pticu koja je prethodno pojela ribu, a tragovi tog obroka sačuvani su u fosilizovanom izmetu dinosaurusa i mogli bi da pruže naznake o izumiranju praistorijskih ptica.

Kada je Dejvid DeMar Mlađi 2016. godine tragao za fosilima riba u severoistočnoj Montani, u jednoj steni je otkrio tamni grumen, veličine otprilike upola manje od loptice za golf.

-Podigao sam ga i pregledao mu površinu pomoću lupe. Jedva sam mogao da poverujem u ono što vidim jer to je bilo sićušno fosilizovano pero, ispričao je on.

Istraživači ovo otkriće opisuju kao jedno od najbolje očuvanih pera iz doba dinosaurusa ikada pronađenih u steni.

Kasnija istraživanja otkrila su da je okrugli predmet koji je sadržao pero zapravo koprolit, fosilizovani izmet dinosaurusa mesoždera.

Ovo pero bi moglo da pruži odgovore na pitanje zašto su, nakon udara asteroida pre 66 miliona godina, izumrli ne samo dinosaurusi već i gotovo sve grupe ptica.

Preživela je samo jedna grupa, “Neornites”, a sve današnje ptice pripadaju upravo toj grupi.

(Tanjug)

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