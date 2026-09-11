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POKEMON KARTA VREDNA MILION EVRA BIĆE IZLOŽENA U MILANU: Povod - 30 godina postojanja serijala

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 09. 2026. u 22:00

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JEDNA od najređih Pokemon karata na svetu, čija se vrednost procenjuje na oko milion evra, biće izložena u Milanu od 16. do 18. septembra, povodom 30 godina postojanja ovog popularnog serijala, saopštio je organizator događaja, italijanska kompanija Kolekto.

ПОКЕМОН КАРТА ВРЕДНА МИЛИОН ЕВРА БИЋЕ ИЗЛОЖЕНА У МИЛАНУ: Повод - 30 година постојања серијала

Foto: Tanjug/Jessica Christian/San Francisco Chronicle via AP

Reč je o karti "No Rarity Symbol" iz 1996. godine, iz prvog japanskog izdanja, prenosi Milano tudej.

Biće izložena u sigurnosnoj vitrini u kiosku Edikolina na trgu Santo Stefano, koji će tokom trodnevnog događaja biti mesto okupljanja ljubitelja i kolekcionara Pokemona.

Posetioci će 16, 17. i 18. septembra moći da donesu svoje Pokemon karte, koje će besplatno procenjivati tim stručnjaka, uz informacije o njihovim karakteristikama, kvalitetu i kolekcionarskoj vrednosti.

Događaj organizuje italijanska kompanija Kolekto, koja se bavi ulaganjima u kolekcionarske predmete, od umetničkih dela i luksuznih satova, do sportskih memorabilija.

Program počinje u sredu, 16. septembra, od 16 do 21 časova, kada će biti održano otvaranje uz besplatno piće.

U četvrtak i petak, 17. i 18. septembra, od 18 do 21 časova biće organizovane posebne aktivnosti i procena karata koje donesu posetioci.

(Tanjug)

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