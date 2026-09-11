DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 12. SEPTEMBAR: Ovan rešava pravna pitanja, Bik se dogovara sa osobom na položaju, Škorpija uvećava prihode
SAZNAJTE šta vas u subotu, 12. sepembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Merkur, planeta komunikacija, u kući partnerskih odnosa, pravi trigon sa retrogradnim Plutonom u kući društvenog života donoseći vam nove susrete i poznanstva. Uspeh u rešavanju zaostalih pravnih pitanja i na polaganju važnih ispita.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Mnoštvo planeta u kući kreativnosti donosi vam uspeh u privatnom biznisu, umetničkom zanimanju ili javnoj delatnosti. Sa trigonom Merkura i Plutona postižete dogovor sa osobom na položaju. Glasne žice.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Sa vašim vladaocem Merkurom, planetom komunikacija i biznisa, u kući inventivnosti, u trigonu sa Plutonom, možete da uvećate prihode preko samostalne delatnosti ili vašeg omiljenog hobija. Izbegavajte alkohol.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Merkur, planeta komunikacija, u kući privatnog života, pravi trigon sa Plutonom, simbolom regeneracije, stabilizujući odnose sa članovima porodice. Uspeh preko kreativnog zanimanja. Uspeh u rešavanju finansijskih pitanja.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Pluton u kući partnerstva obrazuje trigon sa Merkurom, koji upravlja vašim poslom i finansijama, u kući komunikacija donoseći vam zaradu preko kraćih putovanja ili potpisivanja ugovora. Povišen pritisak.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, u trigonu sa Plutonom, planetom novca, donosi vam uvećanje prihoda i napredovanje na poslu. Emotivni partner ima nameru da posluša vaš savet. Izbegavajte alkohol.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Merkur, planeta komunikacija, u vašoj kući ličnosti, pravi trigon sa retrogradnim Plutonom u kući ljubavi i kretivnosti donoseći vam uspeh u kreativnoj ili intelektualnoj delatnosti. Provodite više vremena u društvu prijatelja.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Vaš vladalac Pluton, koji upravlja i vašim poslom, pravi trigon sa Merkurom, planetom komunikacija, u kući mašte i ideja, donoseći uvećanje prihoda umetnicima, lekarima, naučnim istraživačima. Virusna infekcija.
STRELAC (23. 11 - 21. 12)
Merkur, koji upravlja vašom karijerom, u kući društvenog života, planova i novca, obrazuje trigon sa retrogradnim Plutonom u kući komunikacija, donoseći vam zaradu preko kraćeg puta, novog ugovora. Unosite više vitamina.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Pluton u kući posla pravi sjajan aspekt sa Merkurom u kući karijere donoseći vam mogućnost uvećanja prihoda. Postižete brži dogovor sa nadređenima ili saradnicima. Emotivni partner želi da vas iznenadi. Nesanica.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Merkur u devetoj kući pravi trigon sa Plutonom, planetom novca i moći, u vašem znaku, donoseći vam uspeh preko dužih putovanja, pravnih pitanja ili visokog obrazovanja. Osetljiv koštano-zglobni sistem.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Vladalac vaše karijere i partnerskih odnosa, Merkur, u kući novca, pravi trigon sa Plutonom donoseći vam šansu da završite obaveze u vezi sa alimentacijom, podelom imovine, kreditom, sponzorstvom. Provodite više vremena u prirodi.
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