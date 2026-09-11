ZEMLJINA KORA ISPOD ITALIJE SE „OTKOPČAVA“: Naučnici otkrili šta se događa

APENINSKI planinski lanac, okosnica italijanskog poluostrva, predstavlja geološku zagonetku.

Foto: Handout/AFP/Profimedia

Kora se na tom području istovremeno rasteže duž lanca i sabija na njegovim rubovima. Dok se neki delovi uzdižu, drugi tonu. Naučnici sada veruju da su pronašli objašnjenje za te protivrečne procese.

Prema novoj studiji, Zemljina kora ispod Italije doslovno se „otkopčava“, a taj proces uzrokuje neobične geološke aktivnosti na površini, piše Science Alert.

PROTIVREČNI POKRETI U PLANINSKOM LANCU

Apenini su, kao i mnogi planinski lanci, nastali sudaranjem tektonskih ploča. Taj je proces milionima godina nabirao i zadebljavao Zemljinu koru i tako stvarao visoke vrhove. No, tektonski sistem ispod Italije s vremenom se promenio.

Kamena ploča koja tone u plašt postepeno se povlačila, a iza rastućeg planinskog lanca kora se počela razmicati, što je otvorilo Tirensko more. Zbog toga su se Apenini našli u neobičnoj situaciji: dok se spoljašnji rub planinskog lanca i dalje sabijao, kora u pozadini se rastezala.

Ta je kontradikcija dugo zbunjivala geologe. „Paradoks o tome kako se horizontalno sažimanje i rastezanje mogu istovremeno događati u konvergentnim planinskim pojasevima ostaje temeljni i uglavnom nerešen problem u dinamici kontinenata“, navodi se u jednom izveštaju iz 2006. godine.

Pre otprilike dve do 10 miliona godina, ti su suprotstavljeni pokreti bili deo istog istema. Međutim, pre otprilike dva miliona godina nešto se promenilo. Glavna faza širenja koja je otvorila Tirensko more završila je, a sabijanje duž apeninske fronte drastično je usporilo. Ipak, neobična deformacija lanca se nastavila, što je upućivalo na postojanje nekog drugog mehanizma.

TEORIJA O „OTKOPČAVANjU“ KORE

Tim geologa sa Univerziteta u Firenci, koji je vodio Stefano Tavani, veruje da je pronašao odgovor u procesu delaminacije. Reč je o odvajanju gustog donjeg dela kore i litosfere od gornje kore, nakon čega odvojeni deo tone dublje u Zemljin plašt.

Prema njihovoj analizi, taj se proces ispod Apenina ne događa posvuda istovremeno. Umesto toga, odvija se duž jedne fronte, takozvanog zgloba, koja se polako pomera ispod Italije prema jadranskom predgorju.

Kako bi istražili tu pojavu, Tavani i njegove kolege objedinili su decenije seizmičkih merenja, GPS podataka, satelitskih radarskih posmatranja i karata Mohorovičićevog diskontinuiteta, granice između kore i plašta.

U podacima se pojavio jasan uzorak. Istraživači su duž više od 500 kilometara planinskog lanca pronašli zonu u kojoj se Moho diskontinuitet ispod tirenske strane preklapa s onim ispod jadranske strane. Tu udvostručenu koru tumače kao pokretnu frontu „otkopčavanja“, odnosno tačku u kojoj se donja kora odvaja.

ZEMLjOTRESI I DEFORMACIJA NALIK HARMONICI

Oko te tačke odvajanja grupišu se i zemljotresi. Iza i iznad fronte mehanizmi zemljotresa uglavnom ukazuju na rastezanje kore. Ispred nje, pak, upućuju na kompresiju. Ovu priču potvrđuju i GPS merenja.

Istraživači su izmerili da se planinski pojas u unutrašnjosti širi brzinom od oko 4 milimetra godišnje, dok se prema spoljašnjem rubu taj pomak delimično kompenzuje sabijanjem od otprilike 2 milimetra godišnje. Taj proces opisuju kao deformaciju nalik harmonici, gde se planinski pojas iznutra rasteže, a na svojoj fronti istovremeno skraćuje.

UNUTRAŠNjI POGON KOJI JE NEDOSTAJAO

Dok je povlačenje tektonske ploče moglo objasniti raniju evoluciju Apenina, taj mehanizam nije dovoljan za objašnjenje današnjih procesa. Tavani i kolege tvrde da je delaminacija koja se odvija ispod planina unutrašnji pogon koji je nedostajao u dosadašnjim modelima.

Ispred pokretnog zgloba, donja kora i litosferni plašt ostaju pričvršćeni za ploču koja tone i povlači koru prema dole. Međutim, kako zglob prolazi i donji se slojevi odvajaju, to opterećenje nestaje.

Preostala kora tada se može ispraviti i odskočiti prema gore, jer gušći materijal ispod nje zamenjuje lakši i plovniji plašt. Taj proces uzrokuje rastezanje iza zgloba, dok kora ispred njega, koja je još uvek pričvršćena, doživljava kompresiju i tonjenje.

JEDINSTVENI UVID U GEOLOŠKE PROCESE

Slika još nije potpuna. Model je namerno pojednostavljen i ostaju otvorena pitanja o tačnoj strukturi ploče ispod Apenina. Biće potrebni sofisticiraniji modeli kako bi se razumela sva složenost deformacije kore i plašta kroz vreme. Ipak, rezultati objavljeni u časopisu Communications Earth & Environment pokazuju da bi Apenini geolozima mogli ponuditi retku priliku.

Omogućuju „empirijsku, geodetski utemeljenu dokumentaciju bočno migrirajućeg zgloba delaminacije koji u realnom vremenu prati odvajanje plašta i litosfere“, zaključuju istraživači.

sputnikportal.rs

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