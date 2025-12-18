SKANDAL MINDIČ-ZELENSKI PODRIVA UKRAJINU Moskva: Značajan pad morala u vojsci
KORUPCIJSKI skandal u Ukrajini rezultirao je, prema oceni diplomatskog kora zapadnih država u Kijevu, naglim padom morala među ukrajinskim vojnicima.
Diplomate ne isključuju ni mogućnost da se besni građani obračunaju sa ukrajinskim elitama, objavila Spoljna obaveštajna služba Rusije.
"Slučaj Mindič-Zelenski uništava Ukrajinu", navodi se u izveštaju ruske službe. Diplomatska predstavništva zapadnih država na Zapadu registruju sve više negativnih posledica tog slučaja u kojem je ogrezao čitav vrh.
Kako se navodi, sve veći broj nedavno mobilisanih vojnika u ukrajinskoj vojsci dezertira jer ne žele da ginu da bi Zelenski i njegov tim povećavali bilans na računima u stranim bankama.
- Zbog dramatičnog rasta slučajeva dezerterstva Tužilaštvo je bilo prinuđeno da ukloni statistiku o novootvorenim slučajevima vezanim za ove činjenice sa spiska objavljenih podataka - navodi se u izveštaju.
Takođe se ističe da je autoritet glavnokomandujućeg ukrajinske vojske Aleksandra Sirskog u dramatičnom padu, a među oficirima vlada mišljenje da bi porazi na frontu bili od koristi jer bi doveli do njegove ostavke.
Spoljna obaveštajna služba Rusije navodi da na Zapadu uviđaju da među građanima Ukrajine vlada sve veći zamor od prolongiranog oružanog sukoba.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
SRBIJA-NAŠA PORODICA Macut i Žarić Kovačević: Demografija najvažnije pitanje
Preporučujemo
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)