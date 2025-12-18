KORUPCIJSKI skandal u Ukrajini rezultirao je, prema oceni diplomatskog kora zapadnih država u Kijevu, naglim padom morala među ukrajinskim vojnicima.

Diplomate ne isključuju ni mogućnost da se besni građani obračunaju sa ukrajinskim elitama, objavila Spoljna obaveštajna služba Rusije.

"Slučaj Mindič-Zelenski uništava Ukrajinu", navodi se u izveštaju ruske službe. Diplomatska predstavništva zapadnih država na Zapadu registruju sve više negativnih posledica tog slučaja u kojem je ogrezao čitav vrh.

Kako se navodi, sve veći broj nedavno mobilisanih vojnika u ukrajinskoj vojsci dezertira jer ne žele da ginu da bi Zelenski i njegov tim povećavali bilans na računima u stranim bankama.

- Zbog dramatičnog rasta slučajeva dezerterstva Tužilaštvo je bilo prinuđeno da ukloni statistiku o novootvorenim slučajevima vezanim za ove činjenice sa spiska objavljenih podataka - navodi se u izveštaju.

Takođe se ističe da je autoritet glavnokomandujućeg ukrajinske vojske Aleksandra Sirskog u dramatičnom padu, a među oficirima vlada mišljenje da bi porazi na frontu bili od koristi jer bi doveli do njegove ostavke.

Spoljna obaveštajna služba Rusije navodi da na Zapadu uviđaju da među građanima Ukrajine vlada sve veći zamor od prolongiranog oružanog sukoba.

(Sputnjik)

