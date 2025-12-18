3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
21.00 Legija - Linkoln UG 3+ (1,45)
21.00 Strazbur - Brejdablik UG 3+ (1,32)
Ukupna kvota: 2,83
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Haken već mesec dana odmora od prvenstva
18. 12. 2025. u 14:08
NBA: Srbi dominiraju, mladi Francuz ubacuje preko 20 poena...
18. 12. 2025. u 13:45 >> 13:45
PODBACILI SU U KUPU: Tanderi nastavljaju tamo gde su stali
18. 12. 2025. u 13:38
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)