ZEMLJOTRES NA MARAKANI! Barselonin đak oblači dres Crvene zvezde?

ZANIMLjIV transfer se sprema na Marakani!

FOTO: FK Crvena zvezda

Iz Bugarske stižu neočekivane vesti o interesovanju Crvene zvezde za 20-godišnjeg štopera Martina Georgijeva, člana Slavije iz Sofije.

Prema informacijama bugarskog “Sportala“, šampion Srbije je kao svog skauta poslao legendarnog bivšeg igrača Vladimir Jugovića. Član šampionske ekipe iz Barija navodno je bio na meču Slavija – CSKA 1948 i uživo posmatrao igru bugarskog reprezentativca.

Do sada nije poznato da se on uključio u rad kluba u kome se afirmisao. Štaviše, nije bio uopšte u fudbalskim vodama, već se bavi privatnim biznisom. Ipak, njegovo prisustvo na stadionu je potvrdio predsednik Slavije, Venceslav Stefanov.

Foto Profimedia

– Da, istina je da je Jugović bio na stadionu kao predstavnik Crvene zvezde. Gledao je Martina Georgijeva i dopao mu se. Dopali su mu se i drugi mladi igrači. Međutim, potrebno je mnogo rada i treba im davati šanse. Nastaviće da prate njihovu igru i tokom proleća – rekao je Stefanov.

To znači da srpski šampion ne planira da tokom zimskog prelaznog roka pokuša da dovede Georgijeva, već eventualno na leto.

Što se tiče Georgijeva jasno je da je reč o mladom i talentovanom igraču. To potvrđuje i činjenica da je godinu dana prove u čuvenoj “La Masiji”, Barseloninoj školi.

Ove sezone je odigrao 20 mečeva, a postao je i standardni A reprezentativac svoje zemlje i upisao je 3 nastupa.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji