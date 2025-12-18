Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

18. 12. 2025. u 09:58

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto Profimedia

Četvrtak

21.00 Slovan - Leh GG (1,57)

21.00 Majnc - Samsunspor GG (1,64)
21.00 Sigma - Leh GG (1,920)

Ukupna kvota: 4,94

