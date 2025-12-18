uživoKAVELAŠVILI U SRBIJI: Vučić ga dočekao ispred „Palate Srbija“ (VIDEO)
PREDSEDNIK Gruzije Mihail Kavelašvili boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji od 17. do 19. decembra 2025. godine. Njega će u Srbiji ugostiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vučić dočekao predsednika Gruzije ispred „Palate Srbija“
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečani doček za predsednika Gruzije ispred "Palate Srbija".
