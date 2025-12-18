Politika

В.Н.

18. 12. 2025. u 10:03

PREDSEDNIK Gruzije Mihail Kavelašvili boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji od 17. do 19. decembra 2025. godine. Njega će u Srbiji ugostiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Printscreen/Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečani doček za predsednika Gruzije ispred "Palate Srbija". 

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen/Tanjug

Foto: Printscreen/Tanjug

