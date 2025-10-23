PERIOD STRASTI I VAŽNIH PROMENA Astro savet za 23. oktobar: Evo šta nam, narednih mesec dana, donosi Sunce u Škorpiji

SUNCE, simbol vitalnosti, volje, svesti, stabilnosti, autoriteta, ponosa, dostojanstva, ugleda, posle godinu dana, jutros je ušao u Škorpiju, znak akcije, novca, seksa, strasti ali i povreda (emocionalnih ali i fizičkih).

Foto: Profimedia

Zato će narednih mesec dana naglasak biti na dominaciji, moći, finansijama, kontroli. Prelazak Sunca preko osmog zodijačkog znaka podstiče borbenost, energičnost, odlučnost, rešenost da se uspe, jer kod Škorpije nema sredine, crno ili belo, voli ili ne voli, život ili smrt. Pošto je ovo i znak ljubomore i posesivnosti, strasti će biti veoma naglašene.

Pred nama je period transformacije u kome će svaki znak imati priliku da nešto promeni, u zavisnosti od astrološke kuće koja pada u znak Škorpije.