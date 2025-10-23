PERIOD STRASTI I VAŽNIH PROMENA Astro savet za 23. oktobar: Evo šta nam, narednih mesec dana, donosi Sunce u Škorpiji
SUNCE, simbol vitalnosti, volje, svesti, stabilnosti, autoriteta, ponosa, dostojanstva, ugleda, posle godinu dana, jutros je ušao u Škorpiju, znak akcije, novca, seksa, strasti ali i povreda (emocionalnih ali i fizičkih).
Zato će narednih mesec dana naglasak biti na dominaciji, moći, finansijama, kontroli. Prelazak Sunca preko osmog zodijačkog znaka podstiče borbenost, energičnost, odlučnost, rešenost da se uspe, jer kod Škorpije nema sredine, crno ili belo, voli ili ne voli, život ili smrt. Pošto je ovo i znak ljubomore i posesivnosti, strasti će biti veoma naglašene.
Pred nama je period transformacije u kome će svaki znak imati priliku da nešto promeni, u zavisnosti od astrološke kuće koja pada u znak Škorpije.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)