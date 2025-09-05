STUDIJA OTKRILA: Lav na Trgu Svetog Marka u Veneciji potiče iz Kine

VELIKA bronzana statua krilatog lava na Trgu Svetog Marka u Veneciji bar delom je napravljena u Kini, otkriveno je najnovijom studijom italijanskih naučnika.

Krilati lav vekovima krasi poznati trg u Veneciji, a naučnici Univerziteta iz Padove su došli do dokaza da je makar jedan deo statue nastao u Kini, i da je moguće da je stigao u Veneciju preko Puta svile. Još jedna od pretpostavki je da su je doneli otac i stric moreplovca Marka Pola.

Analizom izotopa ustanovljeno je da ruda bakra od koje je statua napravljena potiče iz basena reke Jangce u jugoistočnoj Kini. Takođe, postoji mogućnost da se figura lava ranije nalazila na grobnici dinastije Tang, navode istraživači.

Novom studijom je otkriveno da čuveni lav ima sličnosti sa vrstom statua koje su postavljane kao čuvari grobnica imperije Tang koja je vladala Kinom od 618. do 907. godine nove ere.S tim u vezi, istraživači i naučnici sugerišu da su kompletnu statuu u Veneciju doneli Nikolo i Mafeo Polo, koji su je našli za vreme posete palati Kanbalik dinastije Juan - današnjem Pekingu, piše Gardijan.

Kada je stigla u Veneciju, skulptura je verovatno modifikovana, a kako je pokazalo dodatno ispitivanje, lav je nekada imao rogove, što opek ukazuje na to da je ličila na lava-čuvara koji je prema verovanju, terao zle duhove od grobnica dinastije Tang.

Osim što naučnici veruju da su rogovi uklonjeni, smatraju i da su uši lava skraćene kako bi što više podsećao na lava Svetog Marka, koji je simbol Venecije.

Ovaj lav je i predstavljen kroz glavnu nagradu Filmskog festivala kao priznanje Zlatni lav.

Jedan od autora studije Masimo Vidale navodi da nije poznato kada je statua o kojoj se malo zna stigla u Veneciju, ko ju je prepravljao, i zašto, kao ni kada je postavljena na stub gde se danas nalazi. „Venecija je grad prepun misterija, ali jednu smo rešili: Lav Svetog Marka je iz Kine i prošao je Putem svile", uveren je Vidale.

Naučnici su inače ranije pretpostavljali da je lav nekim kanalima stigao iz Mesopotamije, drevne Persije ili antičke Grčke.

