Panorama

PAZITE SE LAŽI, INTRIGA I DEZINFORMACIJA Astro savet za nedelju 14. decembar: Evo koja 4 znaka su na udaru kvadrata Mars-Neptun

Marina Jungić Milošević, astrolog

14. 12. 2025. u 07:00

NAPET aspekt koji se obrazuje 14. decembra između Marsa u vatrenom Strelcu i Neptuna u vodenom znaku Riba donosi maglu (i u prenesenom i u doslovnom značenju), konfuziju, zamagljuje vidike, podstiče sklonost iluzijama i podložnost prevarama, kao i idealizovanju ljudi, okolnosti i situacija.

ПАЗИТЕ СЕ ЛАЖИ, ИНТРИГА И ДЕЗИНФОРМАЦИЈА Астро савет за недељу 14. децембар: Ево која 4 знака су на удару квадрата Марс-Нептун

Foto Shutterstock

Jer Neptun je planeta podsvesti, intuicije, ideala, umetnosti ali i obmana, prevara, laži, manipulacija, a Mars simbol akcije. Ali kako Mars bilo gde da krene, kada ga usporava, koči i obmanjuje varljivi Neptun?

Ovaj aspekt pogoduje samo umetnicima kojima donosi inspiraciju, motivaciju, ideje... A sve ostale upozorava na opasnost od prevara, zato pazite da ne postanete žrtva nečijih laži, intriga, manipulacija ili dezinformacija. Čak i ako pokušate da sve proverite, varljivi Neptun će vam već nekako zamagliti vidike.

Kvadrat Marsa i Neptuna oduzima energiju, zbog čega će se mnogi osećati iscrpljeno. Takođe, podstiče iracionalne strahove i želju za različitim vidovima zavisnosti, počev od cigareta, alkohola, sedativa, psihoaktivnih supstanci...

Najviše će biti na udaru Strelci, Ribe, Device i Blizanci, i to rođeni krajem znaka.

Mada će biti teško odoleti Neptunu, rešenje je da držite svoj kurs i da ne odstupate od uobičajenog načina razmišljanja, naročito ako vas neko ubeđuje da je pogrešan.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREKO NOĆI JE NESTALO Bobi propao biznis

"PREKO NOĆI JE NESTALO" Bobi propao biznis