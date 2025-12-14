PAZITE SE LAŽI, INTRIGA I DEZINFORMACIJA Astro savet za nedelju 14. decembar: Evo koja 4 znaka su na udaru kvadrata Mars-Neptun
NAPET aspekt koji se obrazuje 14. decembra između Marsa u vatrenom Strelcu i Neptuna u vodenom znaku Riba donosi maglu (i u prenesenom i u doslovnom značenju), konfuziju, zamagljuje vidike, podstiče sklonost iluzijama i podložnost prevarama, kao i idealizovanju ljudi, okolnosti i situacija.
Jer Neptun je planeta podsvesti, intuicije, ideala, umetnosti ali i obmana, prevara, laži, manipulacija, a Mars simbol akcije. Ali kako Mars bilo gde da krene, kada ga usporava, koči i obmanjuje varljivi Neptun?
Ovaj aspekt pogoduje samo umetnicima kojima donosi inspiraciju, motivaciju, ideje... A sve ostale upozorava na opasnost od prevara, zato pazite da ne postanete žrtva nečijih laži, intriga, manipulacija ili dezinformacija. Čak i ako pokušate da sve proverite, varljivi Neptun će vam već nekako zamagliti vidike.
Kvadrat Marsa i Neptuna oduzima energiju, zbog čega će se mnogi osećati iscrpljeno. Takođe, podstiče iracionalne strahove i želju za različitim vidovima zavisnosti, počev od cigareta, alkohola, sedativa, psihoaktivnih supstanci...
Najviše će biti na udaru Strelci, Ribe, Device i Blizanci, i to rođeni krajem znaka.
Mada će biti teško odoleti Neptunu, rešenje je da držite svoj kurs i da ne odstupate od uobičajenog načina razmišljanja, naročito ako vas neko ubeđuje da je pogrešan.
Preporučujemo
NAUČNICI OBJASNILI: Kako nastaje Zemljin magnetni rep
13. 12. 2025. u 23:00
RIBARI U ŠOKU: "Šta je OVO?!" Ulovili čudnog morskog STVORA u Jadranu (VIDEO)
13. 12. 2025. u 22:22
POSLE “LETOVANjA” U ŠPANIJI: Američke sove sa kruzera vraćaju se kući
13. 12. 2025. u 22:11
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)