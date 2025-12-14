PAZITE SE LAŽI, INTRIGA I DEZINFORMACIJA Astro savet za nedelju 14. decembar: Evo koja 4 znaka su na udaru kvadrata Mars-Neptun

NAPET aspekt koji se obrazuje 14. decembra između Marsa u vatrenom Strelcu i Neptuna u vodenom znaku Riba donosi maglu (i u prenesenom i u doslovnom značenju), konfuziju, zamagljuje vidike, podstiče sklonost iluzijama i podložnost prevarama, kao i idealizovanju ljudi, okolnosti i situacija.

Foto Shutterstock

Jer Neptun je planeta podsvesti, intuicije, ideala, umetnosti ali i obmana, prevara, laži, manipulacija, a Mars simbol akcije. Ali kako Mars bilo gde da krene, kada ga usporava, koči i obmanjuje varljivi Neptun?

Ovaj aspekt pogoduje samo umetnicima kojima donosi inspiraciju, motivaciju, ideje... A sve ostale upozorava na opasnost od prevara, zato pazite da ne postanete žrtva nečijih laži, intriga, manipulacija ili dezinformacija. Čak i ako pokušate da sve proverite, varljivi Neptun će vam već nekako zamagliti vidike.

Kvadrat Marsa i Neptuna oduzima energiju, zbog čega će se mnogi osećati iscrpljeno. Takođe, podstiče iracionalne strahove i želju za različitim vidovima zavisnosti, počev od cigareta, alkohola, sedativa, psihoaktivnih supstanci...

Najviše će biti na udaru Strelci, Ribe, Device i Blizanci, i to rođeni krajem znaka.

Mada će biti teško odoleti Neptunu, rešenje je da držite svoj kurs i da ne odstupate od uobičajenog načina razmišljanja, naročito ako vas neko ubeđuje da je pogrešan.