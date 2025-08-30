LJUDI U PANICI ZBOG OVE POJAVE U VODI: Naučnici po prvi put otkrili da li treba da se zabrinemo (FOTO)

NEOBIČAN talas plutajućih "mutantskih objekata" pojavio se širom američkih plovnih puteva, izazivajući strah među ljudima da bi mogli biti džinovski morski paraziti.

Foto: Printskrin/Jutjub

Ovi želatinasti objekti nazvani su još i kao "prokleti gumeni medvedići", "mutantski mozgovi", pa čak i "naučnofantastične noćne more", jer ih sve više ljudi ovog leta pronalazi i u slatkovodnim barama, jezerima i rekama.

Uprkos tome što rastu do veličine ljudskog mozga, zvaničnici za zaštitu divljih životinja rekli su da nema apsolutno nikakvog razloga za uzbunu.

Prema Američkoj službi za ribe i divlje životinje (USFWS), reč je o koloniji sićušnih stvorenja koja čine veličanstvene morske mahovine (bryozoa).

Zvanično poznata kao Pectinatella magnifica, ova briozoa je sastavljena od hiljada životinja nazvanih zooidi koje se drže zajedno i tako formiraju veliku, mekanu mrlju odnosno grudvu.

Cursed gummy bear?



Nope. It’s a magnificent bryozoan, aka thousands of tiny zooids forming one pulsing blob. They help clean the water and can be found drifting in lakes. Some colonies grow over a foot wide!



📸Michael Schindler/USFWS pic.twitter.com/94A4yHTxjY — U.S. Fish and Wildlife Service (@USFWS) August 18, 2025

Viđene su na mestima poput severozapada Pacifika, uključujući Nacionalni kompleks za divlje životinje Niskvali u Vašingtonu, ali su uobičajene u mnogim drugim oblastima, uključujući Srednji zapad, severoistok, jugoistok i region Velikih jezera.

USFWS je podelio krupnu sliku velike briozoane otkrivene u jezeru Hjuron blizu Mičigena 17. avgusta, uz tvrdnju da nema razloga za paniku ako uočite jednu od ovih mrlja kako pluta u vašoj blizini.

Ova stvorenja iz kolonije ne nose virus kao druge divlje životinje viđene ove godine. Zvaničnici su rekli da one zapravo pomažu u održavanju čistoće i zdravlja američkih vodenih puteva.

- Ova drevna stvorenja udahnjuju život slatkoj vodi, hvatajući plankton i čisteći vodu dok plutaju u sporo tekućim rekama i jezerima - napisali su zvaničnici USFWS-a u objavi na Fejsbuku.

Mysterious 'mutant blobs' spotted in America's waterways spark fears of parasitic outbreaks https://t.co/PjLYslEY0P — Zicutake USA Comment (@Zicutake) August 28, 2025

Svaki zooid je manji od zrna pirinča. Hiljade ovih stvorenja grade meku, krhku strukturu koristeći kalcijum karbonat, pomalo poput nežnog skeleta, koji mu daje providan izgled koji podseća na mekani sunđer ili gumene bombone.

Najviše ih ima krajem leta ili početkom jeseni, kada su kolonije dovoljno velike i primetne u barama ili jezerima, prenosi B92.

U jesen, oni stvaraju sitne strukture nalik semenu, nazvane statoblasti, koje tonu na dno ovih vodenih puteva da bi preživele zimu. U proleće, statoblasti se bude i osnivaju nove kolonije.

Uprkos svom čudnom izgledu, briozoane se ne smatraju opasnim za ljude i ne nose viruse niti su prenosioci bolesti kao druge životinje, što ove godine izaziva zabrinutost.

(Informer)