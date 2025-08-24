Panorama

BATINE PREDSTAVLJAJU OGROMAN RIZIK PO ZDRAVLJE DECE: SZO objavio novi izveštaj

Dimitrije Krsmanović

24. 08. 2025. u 17:31

TELESNO kažnjavanje dece je globalni problem javnog zdravlja koji uzrokuje ozbiljnu štetu fizičkom i mentalnom blagostanju dece, a može dovesti do kriminalnog ponašanja u odraslim godinama, objavila je Svetska zdravstvena organizacija.

U novom izveštaju SZO navodi se da su deca koja su u 49 zemalja sa niskim i srednjim prihodima bila izložena telesnom kažnjavanju, što je definisano kao "bilo koje kažnjavanje u kojem se koristi fizička sila i čija je namera da izazove određeni stepen bola ili nelagodnosti, ma koliko blag", imala 24 odsto manje šanse da razvijena na pravi način, nego deca koja nisu bila meta fizičkog kažnjavanja, prenosi Gardijan.

Procenjuje se da je širom sveta 1,2 milijarde dece svake godine izloženo telesnom kažnjavanju. U proteklom mesecu, 17 odsto sve dece izložene telesnom kažnjavanju pretrpelo je teške oblike fizičkog nasilja, poput udaranja po glavi, licu ili ušima, ili jakog i višestrukog udaranja, navodi se u izveštaju.

- Sada postoje ogromni naučni dokazi da telesno kažnjavanje nosi višestruke rizike po zdravlje dece. Ono ne nudi nikakve koristi za ponašanje, razvoj ili dobrobit dece, niti koristi za roditelje ili društvo -  rekao je Etjen Krug, direktor odeljenja WHO za zdravstvene determinante, promociju i prevenciju.

On je pozvao da se "ova štetna praksa okonča kako bi se osiguralo da deca napreduju kod kuće i u školi".

U izveštaju SZO se navodi da deca izložena telesnom kažnjavanju imaju veću verovatnoću da razviju anksioznost, depresiju, nisko samopoštovanje i emocionalnu nestabilnost, što se nastavlja i u odraslom dobu i može dovesti do upotrebe alkohola i droga, nasilnog ponašanja i samoubistva. Telesno kažnjavanje često je praćeno psihološkim kažnjavanjem, koje podrazumeva ponašanje koje omalovažava, ponižava, plaši ili ismeva dete, dodaje se.

