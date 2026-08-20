PRIMEDBE DO 23. AVGUSTA: Rasprava o izmenama krovnog obrazovnog zakona
Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja dostavljaju se do 23. avgusta Ministarstvu prosvete Srbije na meil javna.rasprava@prosveta.gov.rs.
Javna rasprava o ovom nacrtu zakona počela je početkom avgusta.
Ministarstvo prosvete saopštilo je da je pripremilo Nacrt izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u cilju unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i jačanja vaspitne funkcije obrazovno-vaspitnih ustanova.
Navode da su u pripremi izrade nacrta zakona učestvovali i predstavnici reprezentativnih prosvetnih sindikata.
Predložene odredbe određenih članova zakona treba da dovedu do efikasnijih rešenja kada je reč o postupanju ustanova, a precizirane su i tačke koje se odnose na odgovornost učenika i roditelja, nastavak školovanja učenika u drugoj školi.
U nacrtu su predložena i rešenja koja se odnose na efikasniji rad saveta roditelja, a koje ne umanjuju njihovu ulogu.
Pojedine odredbe značajne su i za unapređivanje radno-pravnog statusa nastavnika i stručnih saradnika u školi, a precizirane su i odredbe koje se odnose na potrebno obrazovanje pomoćnika direktora i sekretara ustanova.
Ministarstvo prosvete ističe da je ovaj nacrt izmena i dopuna zakona u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja u Srbiji do 2030. kako bi se povećao kvalitet nastave i učenja, pravednost i dostupnost douniverzitetskog obrazovanja i vaspitanja i ojačala vaspitna funkcija obrazovno-vaspitnih ustanova.
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