GOĐEVAC NAPALA VLAST ZBOG TIRŠOVE 2: Kritikuje projekat, a zaboravlja kako je izgledalo zdravstvo za vreme DS-a

Poslanica Stranke slobode i pravde Ana Gođevac javno je kritikovala radove na izgradnji „Tiršove 2“

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Dok Ana Gođevac kritikuje aktuelnu vlast zbog realizacije ovog projekta, ostaje činjenica da u periodu vlasti stranaka okupljenih oko tadašnje Demokratske stranke nije izgrađena nijedna nova velika zdravstvena ustanova poput onih koje su poslednjih godina otvorene ili rekonstruisane širom Srbije.

Građani Srbije pamte i u kakvom se stanju nalazio veliki deo zdravstvenog sistema u tom periodu, kada su brojne bolnice, klinike i domovi zdravlja radili u dotrajalim objektima, sa zastarelom opremom i uslovima koji su bili daleko od današnjih standarda.

Gođevac je, međutim, optužila vlast da je pomerala rokove za završetak „Tiršove 2“.

- On je 2018. godine dao obećanje da će nova bolnica „Tiršova 2“ biti gotova... poručila je Ana Gođevac.

Sa druge strane, za vreme vlasti Aleksandra Vučića i SNS-a izgrađeno je ili kompletno renovirano više od 200 zdravstvenih ustanova širom Srbije - od kliničkih centara u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, do opštih bolnica i domova zdravlja u manjim sredinama.

Upravo zato kritike na račun „Tiršove 2“ dolaze u trenutku kada je ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu vidljivo širom zemlje, a ovaj projekat predstavlja jedan od najvećih i najznačajnijih poduhvata u srpskom zdravstvu.

„Tiršova 2“ trebalo bi da srpskoj deci obezbedi najsavremenije uslove za dijagnostiku i lečenje, uz modernu medicinsku opremu i standarde kakve imaju vodeće pedijatrijske ustanove u Evropi. Reč je o projektu od ogromnog značaja za budućnost zdravstvene zaštite dece u Srbiji, bez obzira na političke napade i polemike koje prate njegovu realizaciju.

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(24sedam)