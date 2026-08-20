Dvojica Srba igraju fudbal života, da li je vreme da ih Veljko Paunović zove u reprezentaciju?

Ako gledamo trenutnu formu i šta rade na terenu, odgovor na ovo pitanje je jasan

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I mač i pogača su u rukama Veljka Paunovića, ali ako se po jutru dan poznaje onda bi fudbalska reprezentacija Srbije na startu Lige nacije mogla da pretrpi određene promene i dobije osveženje u vidu dvojice najboljih srpskih fudbalera ovog leta - Veljka Simića i Igora Zlatanovića!

Obojica su na startu nove sezone napravila ozbiljan iskorak, a njihove partije u kvalifikacijama za Ligu šampiona sve više otvaraju pitanje: da li je došlo vreme da zaduže dres Orlova.

Veljko Simić je u dresu azerbejdžanskog Sabaha u kvalifikacijama za Ligu šampiona postao jedna od najboljih priča ovog leta.

Posle sedam odigranih utakmica u kvalifikacijama, Simić ima šest golova i 615 minuta na terenu, što znači da je u proseku pogađao na svakih nešto više od 100 minuta. UEFA mu beleži i 12 pokušaja ka golu, uz 78 odsto uspešnosti dodavanja.

Posebno je impresivna činjenica da je srpski fudbaler bio strelac u praktično svakoj fazi Sabahovog pohoda ka eliti. Protiv TNS-a je zabeležio gol i asistenciju u prvom meču, da bi KUPS-u tresao mrežu na obe utakmice.

Kao i protiv Orhusa, dok je u revanšu na domaćem terenu, u pobedi od 4:0, ocenjen "devetkom".

A onda je stigao i meč koji je dodatno skrenuo pažnju na njega. U prvom meču plej-ofa protiv Hapoela iz Ber Ševe, Simić je već u šestom minutu pogodio za vođstvo Sabaha.

Simić je, podsetimo, prošle sezone za Sabah postigao čak 11 golova, a odličnu formu je, dakle, preneo i na ovo leto.

Sa druge strane, Igor Zlatanović je u dresu Hapoela iz Ber Ševe postao jedan od junaka evropske priče izraelskog kluba.

U kvalifikacijama za Ligu šampiona ove sezone upisao je pet nastupa, 383 minuta i dva gola, prema aktuelnoj UEFA statistici. Međutim, oba pogotka imaju posebnu težinu.

Prvi je postigao protiv Crvene zvezde, kada je iskoristio grešku odbrane i pogodio za 1:0, čime je Hapoel napravio ogroman korak ka prolasku dalje.

Drugi je došao prethodne noći protiv Sabaha. Dok je Simić na drugoj strani doveo Azerbejdžance u vođstvo, Zlatanović je u 79. minutu glavom postigao gol za preokret i pobedu Hapoela od 2:1.

I tu dolazimo do najzanimljivijeg pitanja. Da li su Zlatanović i Simić zaslužili poziv u reprezentaciju Srbije? Na osnovu onoga što su pokazali ovog leta – imaju argumente.

Simić je trenutno u neverovatnoj golgeterskoj seriji. Šest golova u sedam evropskih utakmica nije statistika koja može da se ignoriše, bez obzira na to što dolazi iz kluba i lige koji nisu u samom vrhu evropskog fudbala.

Zlatanović, pak, pokazuje nešto što selektori posebno cene – sposobnost da se pojavi kada je najvažnije.

Srbiji je, u to nema sumnje, potrebna sveža za mesec dana, kada će od 24. septembra do 6. oktorbra igrati četiri utakmice. Prva je protiv Grčke u Beogradu...