"GROBARI" MU OVO NEĆE ZABORAVITI! Partizanovo pojačanje jednom rečenicom već oduševilo navijače!

Amerikanac predstavljen u crno-belom taboru.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana okupljaju se u Beogradu, uoči starta priprema za novu sezonu. Crno-beli neprestano dovode pojačanja, a danas je na surčinski aerodrom sleteo i novi krilni centar Derek Vilis.

Nešto pre bivšeg košarkaša Huventuda, Efesa i Pariza, u Beograd je stigao i Džabari Parker, o kome uprava kluba iz Humske tek treba da donese odluku da li računa na njega u narednom ciklusu.

Okupljanje tima koji vodi španski stručnjak Đoan Penjaroja ide po planiranom rasporedu, a Vilis nije krio oduševljenje što je postao deo crno-bele porodice.

Svojevremeni student univerziteta Kentaki preneo je prve utiske po dolasku u Srbiju i istakao koliko mu znači potpis za regionalnog vicešampiona.

"Malo sam umoran od leta, ali sam zaista presrećan što sam ovde. Osećaj koji imam može se uporediti sa trenutkom kada sam odlučio da igram koledž košarku za Kentaki. Otkako sam došao u Evropu i saznao za Partizan, to je bio klub za koji sam oduvek želeo da igram. Zaista se divim navijačima i atmosferi koju prave na utakmicama. To je sjajno za zemlju, grad i sve navijače Partizana, a ja se nadam da ćemo im ove godine prirediti odlično iskustvo", poručio je Derek Vilis za "Mocart sport".

Američki košarkaš, koji ima i zanimljivo poreklo sa majčine strane iz tri plemena starosedelaca Amerike, otkrio je planove za izazove u Evroligi.

"Cilj ove godine je, naravno, da pobeđujemo, ali i da budemo u priči za plej-of i borimo se za visoke pozicije, odnosno od prvog do šestog mesta u Evroligi. Ako to uspemo da ostvarimo, za mene će to biti uspeh jer ćemo imati šansu da uradimo nešto veliko", istakao je Vilis.

Objasnio je kako su u njegovoj domovini reagovali na odluku da potpiše ugovor sa crno-belima:

"Danas, uz društvene mreže, često pokazujem ljudima kod kuće snimke i oni budu u fazonu: “O moj bože, ovo je ludilo”. Jedino sa čim mogu da uporedim ovo rivalstvo između Partizana i Crvene zvezde jeste ono što sam doživeo na Kentakiju. Odluka da dođem nije bila uopšte teška, bilo je gotovo nemoguće propustiti ovakvu priliku. Radujem se dobroj sezoni", zaključio je Vilis.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA