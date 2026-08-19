Obrazovanje

NA BUDŽETU 341 MESTO: Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu slobodno 488 mesta za brucoše

Branka Borisavljević

19. 08. 2026. u 14:04

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ZA septembarski upisni rok na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu ostalo je 488 slobodnih mesta, od kojih je čak 341 za studije o trošku države.

НА БУЏЕТУ 341 МЕСТО: На Пољопривредном факултету у Новом Саду слободно 488 места за бруцоше

Foto: Privatna arhiva

Najviše nepodeljenih indeksa je na smeru agroekonomije - 108 (69 ma budžetu i 39 samofinansirajućih), fitomedicini - 87 (64 plus 23) i ratastrvu i stočarstvu - 76 (52 plus 24).

Prijavljivanje kandiata za polaganje prijemnog ispita je 3. i 4. septembra, koji je zakazan za 7. septembra, a dan kasnije biće objavljene preliminarne rang liste. Školarina se, u zavisnosti od smera, kreće od 63.800 do 74.800 dinara.

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