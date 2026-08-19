ZA STARIJE OD 17 GODINA: Upis u srednje škole počinje 24. avgusta
Lica starija od 17 godina mogu da se prijave za upis u srednje škole od 24. do 27. svgusta.
U tom periodu biće obavljena provera da li ispunjavaju uslove kao i raspoređivanje u nadležnoj školskoj upravi u kojoj se kandidat obaveštava o svim pitanjima koja se odnose na upis u srednju školu.
Oni mogu da konkurišu za upis u srednju školu u svojstvu vanrednog učenika za sva odeljenja koja su priznata srednjoj školi posle drugog upisnog kruga.
Prijem dokumenata, popunjavanje liste želja, rangiranje i raspoređivanje kandidata starijih od 17 godina, koji su konkurisali za upis na neki od obrazovnih profila, obavlja se u nadležnoj školskoj upravi.
Za kandidate starije od 17 godina koji se upisuju u prvi razred srednjeg obrazovanja kao vanredni učenici, srednje obrazovanje je besplatno.
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