MALA MATURA OD 17. DO 19. AVGUSTA: Test za osmake koji nisu polagali u junu

Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku moći će od danas do srede da polažu testove.

Dragan Milovanović

Danas učenici, od 9 do 11 časova, polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, u utorak, u istom terminu, iz matematike, dok će u sredu, takođe od 9 do 11 časova, polagati test iz jednog od pet predmeta po izboru.

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati u četvrtak do 8 časova. Tog dana je od 12 do 16 časova moguće podneti prigovor učenika na rezultate testa male mature.

Konačni rezultati biće objavljeni u četvrtak do 20 časova.

Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu predviđen je 24. i 25. avgusta, neposredno u školi, osim za upis u muzičke i baletske škole.

Krajem avgusta planirano je i prijavljivanje i raspoređivanje vanrednih učenika starijih od 17 godina.

Završni ispit polažu svi učenici na kraju osmog razreda, kao i polaznici koji su obavezno obrazovanje završili po programu za funkcionalno obrazovanje odraslih.

Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti, 14 bodova na testu iz matematike i 12 bodova na trećem testu.