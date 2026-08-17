KONKURS ZA STUDENTE: Predaja radova do 30. septembra
POVODOM obeležavanja 180 godina Arhitektonskog fakulteta raspisao je javni studentski konkurs čiji je cilj da kroz savremeni arhitektonski izraz podstakne promišljanje zajedničkog prostora i unapredi kvalitet univerzitetskog života.
- Kao mesto intervencije prepoznata je zgrada Tehničkih fakulteta – jedan od najznačajnijih prostora univerzitetskog života u Beogradu, koji svakodnevno okuplja studente i nastavnike različitih disciplina. Upravo zbog svog interdisciplinarnog karaktera, ovaj prostor predstavlja jedinstvenu platformu za ispitivanje novih oblika boravka, susreta, učenja i razmene unutar akademske zajednice - navodi se u konkursu. -Konkursni zadatak podrazumeva razvoj prostornog prototipa, elementa mobilijara ili manje instalacije koja ima potencijal umnožavanja i prilagođavanja različitim prostornim situacijama.
Rok za predaju radova je 30. septembar.
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