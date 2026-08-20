HAOS U BANJALUCI! Stadion zaključan zbog Ratka Mladića, hitno se oglasili iz Borca
DRAMA u Banjaluci!
Podsećanja radi, Borac je kažnjen sa 5.000 KM i zabranom prisustvovanja jednoj utakmici od strane Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zbog skandiranja Ratka Mladića.
Banjalučki tim će kaznu odslužiti već u nedelju protiv Čelika, a klub je saopštio sledeće:
- FK Borac obavještava javnost da će se, zbog disciplinske kazne koju je izrekao Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, utakmica 3. kola Svetske lige, u kojoj dočekujemo NK Čelik, igrati bez prisustva publike. Pomenuta disciplinska mera je izrečena nakon utakmice 1. kola, a u skladu sa odlukom nadležnih organa FS BiH, stadion će biti zatvoren za gledaoce za predstojeću utakmicu - piše u saopštenju i dodaje se:
- Ovom prilikom želimo da apelujemo na sve navijače da i u budućnosti, fer i sportskim duhom, u skladu sa svim pravilima i propisima, nastave da pružaju snažnu podršku našem klubu. Zahvaljujemo se našim navijačima na razumevanju i podršci, uz uverenje da će Borac ponovo imati snažnu podršku svojih vernih navijača u predstojećim utakmicama. Borac sada ima zadatak da potpuno usmeri pažnju na svoje dužnosti na terenu i pokuša da postigne rezultat koji će mu doneti mirniji nastavak prvenstva. Utakmice u neobičnom okruženju često zahtevaju dodatnu koncentraciju, jer nedostatak energije sa tribina menja ritam i iskustvo svakog duela - piše u saopštenju.
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